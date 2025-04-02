Нас ждёт сумасшедшая погода: перед снегопадами в Украину придет настоящее лето

Наслаждаемся теплом

Синоптики обещают нам возвращение зимы, однако до конца рабочей недели пока еще есть возможность радоваться весне во всей ее красе. Температура вполне позволит снимать куртки в дневное время, а кто-то даже наденет шорты.

Да и осадки будут не сильными и не везде. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В четверг, 3 апреля, на территории Украины ожидается теплая погода. Самую высокую температуру метеорологи обещают на юге и востоке – до +17, а в Луганской области днем термометры покажут на один градус больше. На западе и севере страны будет немного прохладнее – там максимальная температура воздуха составит +14… +15 градусов.

Ночью холоднее всего будет в западных регионах, где ртутные столбики опустятся до +2… +3 градусов. При этом в той же Луганской области ночью ожидается +9… +11.

Что касается осадков, мелкий дождь пройдет в западных и южных регионах страны. В остальных областях будет переменная облачность.

3 апреля

В пятницу, 4 апреля, воздух по всей Украине прогреется еще сильнее. Если на юге и востоке максимальная температура за сутки составит +19 градусов, то в других областях этот показатель будет лишь на один-два градуса меньше.

Самые теплые ночи ожидаются в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, где синоптики обещают +6… +8 градусов. На севере и западе ртутные столбики могут опускаться до +2… +3 градусов.

Небольшой дождь пройдет в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. На остальной территории нашей страны ожидается переменная облачность.

4 апреля

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