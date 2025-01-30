В "Монобанке" появилась новая функция: как ею воспользоваться (видео)

Опубликована также видео-инструкция, как воспользоваться функцией

В приложении Monobank появилась новая функция — авторизация через Apple ID. Для того чтобы воспользоваться ей, у пользователя должна быть последняя версия приложения.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео-инструкцию, как пройти авторизацию таким способом.

"Сделать это можно либо при входе в аккаунт, либо в настройках Монобанка", — написал Гороховский.

Воспользоваться новой функцией можно довольно просто: необходимо войти в приложение Monobank на телефоне и выбрать из предложенных вариантов "Вход с Apple". После проверки Face ID вы сможете зайти в свой личный кабинет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мобильном приложении "Монобанк" появились новые ограничения. Например, расходы за границей с карты ограничены суммой до 100 тысяч гривен в месяц, а снятие наличных — до 12 500 гривен в неделю (приблизительно 50 тысяч гривен в месяц). Кроме того, есть также еще целый ряд ограничений, о которых следует знать всем пользователям этого банка.