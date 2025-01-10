Расходы, снятие наличных, пополнение карты: есть новые лимиты в Монобанке

В банке появилось пять правил денежных расходов

Банки, подписавшие меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", должны соблюдать правила ограничения карточных переводов. Среди них есть и Монобанк.

Согласно данным, в мобильном приложении Монобанк есть ограничения на расходы и, смотря на категорию расходов или банковских операций, меняется и сумма ограничений. Об этом говорится в "ФАКТЫ".

Итак, в мобильном приложении есть следующие нововведения:

Расходы за границей с карты ограничены суммой до 100 тысяч гривен в месяц, а снятие наличных — до 12 500 гривен в неделю (приблизительно 50 тысяч гривен в месяц).

Покупка иностранной валюты разрешается на сумму 50 тысяч гривен в месяц, а для размещения валюты на депозите — до 200 тысяч гривен в месяц.

Лимиты на p2p переводы по Украине составляют до 150 тысяч гривен в месяц.

Снятие наличных через банкоматы или кассы в Украине не может превышать 100 тысяч гривен в день.

Пополнение карты ограничивается суммой до 400 тысяч гривен в месяц.

Изменения в правилах денежных переводов являются требованиями Национального банка Украины, как пояснил один из банков для "ФАКТОВ". Они никак не отразятся на большинстве клиентов отечественных кредитно-финансовых учреждений.

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