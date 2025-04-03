Нужно ли повторно оформлять бронь, если стал на учет в другом ТЦК

Юрист объяснил, могут ли отменить статус

Граждане, которые имеют бронирование от мобилизации, могут изменять место воинского учета. Этим они не рискуют потерять свой статус.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". По его словам, изменение территориального центра комплектования (ТЦК) не является основанием для отмены бронирования.

Некоторые военнообязанные, получившие бронь, решили изменить место регистрации в военном учете и перешли в другой ТЦК. Это вызывало у них вопрос: нужно ли снова проходить процедуру бронирования?

Дерий заверил, что бронь не будет отменена в таком случае.

"Перебронироваться вам не нужно, ведь смена места пребывания на воинском учете никак не влияет на Ваше бронирование", — подчеркнул юрист.

Какие причины могут аннулировать бронирование

По словам специалиста, изменение места воинского учета не входит в список причин, которые могут отменить бронирование. Основаниями для потери брони могут быть:

истечение срока действия бронирования;

смена должности или увольнение с работы на предприятии, которые имеют право бронировать сотрудников;

отмена решения о бронировании органами государственной власти.

Таким образом граждане, которые имеют действительное бронирование, могут спокойно менять место воинского учета без риска его потери.

Напомним, что бронирование военнообязанных по старому порядку теряет силу с 1 апреля. А также возвращается стандартный срок бронирования через портал "Дія" – 72 часа.

Теперь предприятия и организации смогут бронировать своих сотрудников только через этот сервис. По словам адвоката Екатерины Анищенко, право на бронирование имеют работники предприятий, которые получили статус критически важных. Такой статус необходимо было подтвердить до 28 февраля 2025 года. Однако некоторые организации до сих пор ожидают проверки поданных документов.

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