Эти категории украинцев могут потерять бронь от мобилизации в апреле

У "Резерв+" может появиться предупреждение

Мобилизация в Украине продолжается и в апреле. Некоторые категории военнообязанных могут остаться без брони от призыва, если не выполнят необходимые условия.

Детальнее об этом рассказала адвокат Екатериной Анищенко в комментарии для "Факты ICTV". Могут потерять бронирование мужчины, которые:

не прошли военно-врачебную комиссию (ВВК);

нарушили правила воинского учета.

Также не получат брони от мобилизации работников государственных критических предприятий, которые не предоставили подтверждения о прохождении ВВК.

Как объясняет Анищенко, в таких случаях в приложении "Резерв+" появится соответствующее уведомление:

Красная лента – если человек находится в розыске.

Оранжевая лента – если зафиксировано нарушение учетных правил.

Чтобы сохранить бронирование, военнообязанным необходимо предварительно позаботиться об обновлении своих данных в военно-учетных системах.

Напоминаем, чтобы забронировать своих работников, предприятие должно подать заявку можно только через портал "Дія". Если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки необходимо аннулировать предварительное бронирование.

Также компании, которые обновили статус критичности, могут подавать заявки до 1 апреля без стандартной 72-часовой обработки данных.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли сообщать ТЦК о своем трудоустройстве. Не только сам работник должен выполнить это требование – предприятия также обязаны передавать соответствующую информацию.