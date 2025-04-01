Бронь от мобилизации по-новому. Как оформить отсрочку с 1 апреля

Организации и предприятия должны использовать только "ДІЮ"

Начиная с 1 апреля, утратит силу бронь от мобилизации, оформленная по старым правилам. Поэтому предприятия должны были до 31 марта подтвердить статус критичности и повторно забронировать своих работников в соответствии с обновленными критериями.

Для бронирования сотрудников организации и предприятия теперь должны использовать только "ДІЮ". Кроме того, в сервис возвращается 72-часовой срок бронирования.

Больше читайте в публикации: "Пересчет пенсий и новые цены на сигареты. Что еще изменится для украинцев с 1 апреля".

Также Минобороны анонсировало появление новых типов отсрочок в "Резерв+". Появились отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых находятся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации онлайн через "Резерв+", нужно:

1. Авторизироваться в приложении.

2. Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками.

3. Нажмите "Подать запрос на отсрочку".

4. Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном военном учете.

Кроме того, с 1 апреля начинается очередной этап реформирования военно-врачебных комиссий (ВВК). Нововведения касаются оформления решения о прохождении ВВК – теперь все комиссии обязаны оформлять его в электронном виде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что грозит "ограниченно пригодным", которые не пройдут ВЛК.