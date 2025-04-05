Снег посреди апреля ждать и в Одессе? Когда прогнозируют похолодание

Рекордно высокие температуры сменит снег

В апреле Одесса может оказаться под снегом. Эти погодные условия, согласно прогнозам, могут привести к необычному для апреля похолоданию на юге Украины, поэтому следует быть готовым к резким изменениям температуры и снегопадов уже в середине месяца.

Это подтверждает сайт Ventusky. Согласно карте на 9 и 13 апреля, ожидается похолодание, снег и дожди на юге Украины.

9 апреля 13 апреля

По прогнозам, уже 9 апреля снегопады охватят Николаев и частично Одесскую область, а 13 апреля эти погодные условия могут дойти и до самого областного центра.

В Укргидрометцентре пока не подтверждают эти прогнозы, поскольку на сегодняшний день в их моделях указана лишь погода до 8 апреля, однако возможность такого развития событий вполне реальна.

Известно, что в целом по Украине в эти выходные, начиная с 5 апреля, синоптики прогнозируют снег и понижение температуры.

Следовательно, даже в южных регионах, где весна обычно наступает раньше, холод может задержаться, а апрельские температуры могут резко снизиться. Следует быть готовыми к переменам погоды в этом месяце.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Ровно 4 апреля столбик термометра зафиксировал почти рекордное тепло. Отметка на солнце достигла +37 градусов днем.