Когда могут мобилизовать мужчину с офицерским званием

Юристы рассказали, имеют ли право на отсрочку украинцы этой категории

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В частности, призвать на военную службу могут офицеров запаса.

Юристы компании "Inseinin" объяснили, кто с этим военным званием может быть мобилизован. Офицер запаса — это человек, у которого есть офицерское звание, но сейчас не служит.

К этой категории относятся:

выпускники военных кафедр, которые получили звание после учебы;

бывшие офицеры, уволенные со службы;

военные, которые закончили службу, но еще не достигшие предельного возраста.

Все они состоят на воинском учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Могут ли мобилизовать

Да, офицеры запаса могут быть мобилизованы на общих основаниях. Они подлежат призыву в период мобилизации, если у них нет проблем со здоровьем или других законных оснований для отсрочки.

Их могут назначить на должности, связанные с их военной специальностью – это могут быть командные, штабные, административные или боевые должности.

А как насчет отсрочки

Офицеры запаса могут получить отсрочку, как и все остальные. Например:

по состоянию здоровья;

если у них трое и более детей;

если ухаживают за человеком с инвалидностью;

работают на критически важном предприятии или в образовании/науке.

"Офицеры запаса являются важным кадровым резервом для Вооруженных сил Украины и могут быть мобилизованы в случае необходимости. Они подлежат мобилизации на общих основаниях, если не имеют отсрочек или ограничений по возрасту и состоянию здоровья. В то же время офицеры запаса могут обращаться к ТЦК и СП для уточнения своего воинского статуса и возможных условий призыва", — добавили юристы.

Ранее "Телеграф" писал, со скольких лет могут призвать на военную службу по закону. Мобилизовать мужчину до 25 лет могут только при определенных условиях.