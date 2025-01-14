Кто из мужчин должен быть готов к мобилизации в 2025 году

Отсрочку нужно оформить должным образом

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста, не имеющие законных оснований для отсрочки, должны быть готовы к службе в Вооруженных Силах.

Офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратов подчеркнула, что мужчины, не имеющие отсрочки от мобилизации, рано или поздно будут мобилизованы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Kyiv FM.

По словам Киндратов, отсрочка от мобилизации должна быть обязательно подтверждена соответствующими документами. Она отмечает, что каждый военнообязанный гражданин обязан знать правила воинского учета и соблюдать их. Если у него есть основания для отсрочки, необходимо своевременно оформить документально.

Офицер также напомнила, что отсрочку от мобилизации можно получить:

по состоянию здоровья — после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

в случае бронирования – для работников критически важных предприятий, органов власти или сектора безопасности;

по семейным обстоятельствам — например, уход за человеком с инвалидностью.

Отсутствие официального доказательства может стать основанием для мобилизации. Поэтому военнообязанным советуют заранее позаботиться о надлежащем оформлении документов, если они имеют право на отсрочку.

Напоминаем, что в ноябре 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о приоритетности мобилизации безработных украинцев, не уплачивающих налоги. В Сухопутных войсках ВСУ предоставили разъяснения по поводу принципов призыва сейчас.

Офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратов подчеркнула, что сегрегации по признаку официального трудоустройства не существует. По ее словам, мобилизационные мероприятия проводятся среди всех военнообязанных граждан независимо от их социального статуса или трудоустройства. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) осуществляют оповещения как в общественных местах, так и непосредственно на предприятиях.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин до 25 лет не могут мобилизовать по закону. Есть разница между военнообязанными и призывниками.