Коли можуть мобілізувати чоловіка з офіцерським званням

Юристи розповіли, чи мають право на відстрочку українці цієї категорії

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Зокрема призвати на військову службу можуть офіцерів запасу.

Юристи компанії "Inseinin" пояснили, хто з цим військовим званням може бути мобілізованим. Офіцер запасу — це людина, яка має офіцерське звання, але зараз не служить.

До цієї категорії належать:

випускники військових кафедр, які отримали звання після навчання;

колишні офіцери, звільнені зі служби;

військові, які завершили службу, але ще не досягли граничного віку.

Усі вони перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Чи можуть мобілізувати

Так, офіцери запасу можуть бути мобілізовані на загальних підставах. Вони підлягають призову у період мобілізації, якщо не мають проблем зі здоров’ям або інших законних підстав для відстрочки.

Їх можуть призначити на посади, пов’язані з їх військовою спеціальністю — це можуть бути командні, штабні, адміністративні або бойові посади.

А як щодо відстрочки

Офіцери запасу можуть отримати відстрочку, як і всі інші. Наприклад:

за станом здоров’я;

якщо мають трьох і більше дітей;

якщо доглядають за людиною з інвалідністю;

якщо працюють на критично важливому підприємстві чи в освіті/науці.

"Офіцери запасу є важливим кадровим резервом для Збройних сил України та можуть бути мобілізовані у разі потреби. Вони підлягають мобілізації на загальних підставах, якщо не мають відстрочок чи обмежень за віком та станом здоров’я. Водночас офіцери запасу можуть звертатися до ТЦК та СП для уточнення свого військового статусу та можливих умов призову", — додали юристи.

Раніше "Телеграф" писав, зі скількох років можуть призвати на військову службу за законом. Мобілізувати чоловіка до 25 років можуть лише за певних умов.