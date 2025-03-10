Мобилизуют до 25? Со скольких лет могут призвать по закону

Призыву подлежат мужчины до 60 лет

Мобилизационный возраст в Украине составляет от 18 до 60 лет. Однако призвать на военную службу до 25 лет могут только при определенных условиях.

Это регламентируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Призыв зависит от нескольких ключевых факторов, таких как состояние здоровья, военный опыт и наличие специальных обстоятельств.

Категории военнообязанных:

мужчины от 18 до 60 лет, которые служили в армии и признаны пригодными к службе по состоянию здоровья;

лица, снятые с воинского учета, но признанные пригодными в условиях военного положения. Они должны пройти повторную медицинскую комиссию;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющие военного опыта, но пригодные к службе по состоянию здоровья;

граждане со статусом "ограниченно пригодны". Эта категория проходит повторную медкомиссию для уточнения статуса.

Мобилизация с 18 лет

Мужчины до 25 лет считаются призывниками и не подлежат мобилизации. Исключение:

те, кто окончил военную кафедру и имеет звание офицера запаса;

те, кто уже отслужил срочную службу (кроме демобилизованных в 2024 году – их могут призвать только через год).

Напоминаем, кого не мобилизуют в марте. Право на отсрочку от призыва имеют:

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья;

родители троих и более детей до 18 лет;

одинокие родители или те, кто воспитывает ребенка до 18 лет в случае смерти другого родителя, лишения родительских прав или признания пропавшим без вести;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

те, кто ухаживает за тяжелобольными родными (супруг, ребенок, один из родителей или родители супругов, нуждающиеся в постоянном уходе);

мужчина, у которого супруга имеет инвалидность I или II группы.

Также отсрочку могут получить другие категории граждан при определенных обстоятельствах.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручать повестки на блокпостах во время мобилизации. В некоторых случаях мужчину могут задержать правоохранители.