Не явился в ТЦК, ведь у него была больная жена: наказал ли суд мужчину на Полтавщине

Обвиняемый утверждал, что не мог оставить женщину один дома

За неявку по "боевой" повестке судили мужчину в Полтавской области. Военнообязанный не явился в ТЦК и СП в определенный день и время.

Об этом стало известно из приговора Лубенского горрайонного суда. Согласно материалам дела, мужчина был военнообязанный и подлежал призыву во время всеобщей мобилизации.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что получил повестку об отправке, однако к месту сбора не явился.

О вызове в ТЦК мужчина рассказал своей жене, с которой в то время был разведен, однако они совместно проживали как семья. После такого известия, как утверждает обвиняемый, у женщины поднялось давление, она плохо себя чувствовала. Поэтому он не мог оставить ее саму, поскольку жена сама без помощи не могла передвигаться.

Свои слова мужчина подтвердил выводом врачебно-консультативной комиссии (ВКК), согласно которому его бывшая супруга действительно нуждалась в постоянном уходе. Обвиняемый отметил, что уклонился от призыва исключительно из-за состояния здоровья своей жены, и в совершенном искренне раскаивается.

Из-за ухода за женщиной гражданин получил отсрочку от призыва. Однако позже сожительница умерла. После этого мужчина оформил опекунство над ребенком-сиротой жены так, как родных, которые могли бы ухаживать за ним, нет. Поэтому им снова было подано заявление на получение отсрочки.

Показания обвиняемого в суде

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком в один год.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал, что в Кировоградской области судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за ухода за больным ребенком. Обвиняемый утверждал, что у него проблемы с развитием и он нуждается в постоянном медицинском надзоре.