Мужчина отказался от повестки, потому что боится за свою жизнь: какой срок ему дали

Ранее обвиняемый был судим и имел желание мобилизоваться

За уклонение от мобилизации судили мужчину в Киевской области. Военнообязанный отказался от призыва на военную службу.

Об этом стало известно из приговора Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда. Согласно материалам дела, мужчина был признан пригодным по заключению ВВК.

23 ноября 2024 года он был уведомлен о призыве и предупрежден об уголовной ответственности за уклонение. Однако военнообязанный категорически отказался получить "боевую" повестку о вызове в ТЦК и не явился в определенное время.

В суде обвиняемый признал свою вину, но объяснил поступок нежеланием проходить военную службу, поскольку боится за свою жизнь и здоровье. Он также отметил, что ранее отбывал наказание за воровство и просился на военную службу в начале полномасштабного вторжения, но ему было отказано.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал обвиняемого виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Винницкой области судили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что повез зерно на элеватор. После прохождения комиссии обвиняемый прибыл в пункт сбора, где ему вручили повестку. Он устно сообщил, что не сможет прибыть на отправку.

Суду мужчина объяснил, что работает водителем грузового автомобиля и осуществляет перевозку самостоятельно. Его автомобиль был загружен пшеницей, которую он должен был перевезти по договору найма в Одесскую область. Он понимал, что может не успеть вернуться, но в течение этого периода никому о своей невозможности явиться в ТЦК не сообщал.

Ранее "Телеграф" писал о решении суда в отношении мужчины, "спрятался от мобилизации" в кустах. Обвиняемый убеждал, что с детства стоит на учете у психиатра.