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Мужчина не пришел в ТЦК, ведь имеет больного ребенка: наказал ли его суд

Автор
Каролина Терещенко
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Уклонение от мобилизации
Уклонение от мобилизации. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военнообязанный имеет двоих несовершеннолетних детей

За неявку по "боевой" повестке судили мужчину в Кировоградской области. Обвиняемый признал свою вину.

Это стало известно по решению Ульяновского районного суда. Согласно материалам дела, мужчина, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, получил повестку об отправке в ТЦК. Однако дважды не явился в установленное время.

В суде обвиняемый объяснил свой поступок тем, что не может отлучиться с места жительства, поскольку имеет на иждивении двух малолетних детей. Один из них имеет нарушения развития и нуждается в постоянном медицинском надзоре, отметил мужчина. Он также сообщил, что его сожительница не работает и ухаживает за младшим ребенком, а других доходов, кроме его заработка, у семьи нет.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал военнообязанного виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и наличие у него на иждивении малолетних детей, суд принял решение об освобождении мужчины от отбывания наказания с испытанием. Ему установлен испытательный срок в два года.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал, что на Днепропетровщине судили мужчину, который получил повестку, подписал ее и не явился в назначенное время в ТЦК и СП.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако на следующий день вместо прибытия на отправку в воинскую часть, он проигнорировал повестку без уважительных причин. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

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#Мобилизация #Уклонение от военной службе #Приговор суда