Мужчина считает, что не обязан защищать государство, поэтому не явился в ТЦК: что решил суд

Обвиняемый утверждал, что вера не разрешает ему брать в руки оружие

В Днепропетровской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Военнообязанный проигнорировал "боевую повестку".

Об этом стало известно из приговора Покровского районного суда. По материалам дела, мужчина, являясь военнообязанным и пригодным к военной службе, без уважительных причин не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Обвиняемый не признал свою вину. Он объяснил свой поступок тем, что считает статью 336 УК Украины противоречащей Конституции Украины, поскольку ее выполнение, по его мнению, заставляет человека выполнять преступные приказы.

Также он утверждал, что государство нарушает его конституционные права и свободы, и что он не обязан защищать государство, которое, по его мнению, не способствовало ему в обучении, лечении и трудоустройстве. Кроме того, обвиняемый ссылался на свои религиозные убеждения, утверждая, что он является православным христианином и не может брать в руки оружие.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор суда

Напомним, что на Днепропетровщине судили мужчину, который получил повестку, подписал ее и не явился в назначенное время в ТЦК и СП.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако на следующий день вместо прибытия на отправку в воинскую часть он проигнорировал повестку без уважительных причин. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что суд наказал мужчину, который не пришел в ТЦК, ведь у него больной ребенок. Военнообязанный утверждал, что у них двое несовершеннолетних детей.