Во время войны в Кривом Роге потратят на саженцы деревьев космическую сумму

Речь идет о тысячах саженцев

Коммунальное предприятие "Сансервис" Криворожского городского совета потратит на саженцы деревьев и кустов более 8 миллионов гривен. Компанию, которая окажет услуги, выбирали с помощью тендера.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. За эти деньги должны быть предоставлены саженцы ели, шелковицы, яблони, туи, сосны и другие.

Информация была опубликована 13 марта текущего года. 1 апреля был заключен договор с ООО "Голандські троянди" на сумму 8 089 423 гривен.

Отмечается, что КП заказывает такие саженцы:

51 штука "Туя западная "Смарагд"

1 елка колючая голубая

16 штук "Туя западная "Брабант"

5 штук "Сосна горная "Пумилио"

3 штуки "Ель обыкновенная"

19 штук "Рябина обыкновенная "Пендула"

40 штук "Яблоня "Роял Бьюти"Malus "Royal Beaty"

5 штук "Шелковица "Пендула" Morus alba "Pendula"

53 штуки "Вишня шаровидная "Умбракулифера"

10 штук "Вишня мелкопильчатая "Кику-Шидаре"

20 штук "Вяз плакучий "Кампердоуни"

1000 штук "Можжевельник горизонтальный "Блю Чип"

3465 штук "Спирея японская "Голдмаунд"

1086 штук "Спирея японская "Литл Принцесс"…

Это лишь малая часть списка, для примера. В целом речь идет о тысячах саженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге хотят потратить полмиллиарда на ремонт дорог. Речь идет о ямочном ремонте, а не о капитальном.