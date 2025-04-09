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Во время войны в Кривом Роге потратят на саженцы деревьев космическую сумму

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
В Кривом Роге потратят миллионы на саженцы Новость обновлена 09 апреля 2025, 16:13
В Кривом Роге потратят миллионы на саженцы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Речь идет о тысячах саженцев

Коммунальное предприятие "Сансервис" Криворожского городского совета потратит на саженцы деревьев и кустов более 8 миллионов гривен. Компанию, которая окажет услуги, выбирали с помощью тендера.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. За эти деньги должны быть предоставлены саженцы ели, шелковицы, яблони, туи, сосны и другие.

Информация была опубликована 13 марта текущего года. 1 апреля был заключен договор с ООО "Голандські троянди" на сумму 8 089 423 гривен.

Отмечается, что КП заказывает такие саженцы:

  • 51 штука "Туя западная "Смарагд"
  • 1 елка колючая голубая
  • 16 штук "Туя западная "Брабант"
  • 5 штук "Сосна горная "Пумилио"
  • 3 штуки "Ель обыкновенная"
  • 19 штук "Рябина обыкновенная "Пендула"
  • 40 штук "Яблоня "Роял Бьюти"Malus "Royal Beaty"
  • 5 штук "Шелковица "Пендула" Morus alba "Pendula"
  • 53 штуки "Вишня шаровидная "Умбракулифера"
  • 10 штук "Вишня мелкопильчатая "Кику-Шидаре"
  • 20 штук "Вяз плакучий "Кампердоуни"
  • 1000 штук "Можжевельник горизонтальный "Блю Чип"
  • 3465 штук "Спирея японская "Голдмаунд"
  • 1086 штук "Спирея японская "Литл Принцесс"…

Это лишь малая часть списка, для примера. В целом речь идет о тысячах саженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге хотят потратить полмиллиарда на ремонт дорог. Речь идет о ямочном ремонте, а не о капитальном.

Теги:
#Закупки #Кривой Рог #Саженцы #Prozorro