Очередные российские агенты? Во Львове полиция задержала пару со взрывчаткой

Предполагается, что пара планировала совершить подрыв административного здания или теракт в людном городе.

Во Львове вечером 31 марта правоохранительные органы задержали парня и девушку со взрывчаткой. Пока неизвестно, что именно это за взрывчатка была, откуда они ее взяли и зачем планировали использовать.

Об этом сообщило "Суспільне. Львів" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Предварительно событие произошло в Сыховском районе Львова.

Правоохранители проводят следственные действия в отношении задержанных. В Национальной полиции Львова, а также в Службе безопасности не давали официальных комментариев по поводу ситуации. Предполагается, что пара планировала совершить подрыв административного здания или теракт в людном городе по заказу российских оккупантов. Эта версия пока не имеет официального подтверждения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровно произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента есть пострадавшие, один из мужчин в критическом состоянии. А также рассказывали, что в одном из областных центров Украины готовили теракт. Взрыв должен произойти у здания полиции. До этого, еще 3 февраля, в Ровно задержали 19-летних парней, которые хотели взорвать отделение полиции. С собой у них был тротил.

Отметим, что СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, которого спецслужбы РФ взорвали в здании ТЦК в Ровно. Мужчину использовали "втемную", его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.