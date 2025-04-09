В ходе атаки "шахедов" на Украину в Ровно запустили салюты: что будет с нарушителями

Очевидец сообщил, что фейерверки взрывались не только в воздухе

9 апреля в Ровно неизвестные запустили салют. Этот инцидент, произошедший при запрещении использования пиротехнических средств во время военного положения в Украине, вызвал возмущение среди граждан.

Как сообщают местные паблики, это произошло около 21:30. В сети сразу появились кадры из окон многоэтажек.

Звуки взрывов, раздавшихся в небе над городом, испугали немало людей. Жители одного из центральных микрорайонов Ровно — Северного сообщили о ярких вспышках и громких звуках, которые длились несколько минут.

Очевидцы также сообщили, что запуск салюта в городе носил не только громкий, но и опасный характер. По информации пользователя, пиротехнические заряды взрывались не только в воздухе, но и попадали в жилые дома и взрывались на земле.

Другие пользователи возмущены произволом граждан в Ровно. Люди требуют немедленного наказания, призывая соответствующие учреждения обратить внимание на инцидент.

Инцидент с салютом приобрел еще большую резонансность на фоне того, что ночью над территорией Украины зафиксировали активность российских беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах, а в отдельных городах уже сообщали о звуках взрывов.

Какое может быть наказание

Запуск салютов в Украине во время действия военного положения строго запрещен. Такая инициатива была введена еще в феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России, когда Верховная Рада внесла соответствующие изменения в законодательство.

Цель запрета – сохранение общественного спокойствия и недопущение паники. Использование пиротехнических средств категорий F2, F3 и F4 запрещено гражданскому населению. Исключение касается только случаев, когда эти средства используют ВСУ, полиция или службы спасения.

Нарушителям в Ровно, вероятно, грозит уголовная ответственность по статье 296 Уголовного кодекса – хулиганство. Наказание может достигать 5 лет ограничения свободы, а в случае отягчающих обстоятельств — до 4 лет тюрьмы.

Кроме того, возможно и административное наказание: штраф в размере от 17 до 34 тысяч грн. Учитывая военное положение, правоохранители, скорее всего, будут рассматривать инцидент как уголовное правонарушение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ряде городов Украины: во Львове, Одессе и Никополе Днепропетровской области на новогодние праздники запускали салюты, несмотря на запрет.