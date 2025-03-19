Ищут алкоголиков и наркоманов. Почему ФСБ может вербовать украинцев для подрыва ТЦК

Российские спецслужбы переняли и масштабировали опыт украинских коллег

Российские спецслужбы систематически устраивают теракты и диверсии на подконтрольной территории Украины, за 200-300 долларов вербуя украинцев для подрыва зданий ТЦК, поджогов военных автомобилей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он объяснил, что россияне научились таким методам войны у украинских спецслужб.

Больше читайте в публикации: "На Донбассе все было пропитано изменой: Герой Украины Жемчугов о договоренностях Путина с Ахметовым, украинском подполье и Минске-3".

— Они этому научились у нас. Мы начали это делать. Начиная с 2023 года мы начали вербовать на территории России наркоманов, алкоголиков, криминалитет, бомжей. У нас это очень хорошо получалось, и за те же 200–300 долларов мы наделали им очень много диверсий. Они взяли нашу технологию и начали у нас искать таких же наркоманов и алкоголиков. И им это, к сожалению, удается лучше, — говорит бывший подпольщик.

По его словам, причиной тому стала плохая защищенность интернета в Украине, в то время как на оккупированной территории враг жестко контролирует сеть.

— Я вам больше скажу, что в современной Германии интернет контролируется более жестко, чем в Украине. SIM-карту в Украине можно купить без паспорта. В Германии такое сделать невозможно. Невозможно подключиться в кафе к WI-FI без регистрации. А у нас это все разрешено. К сожалению, мы себя не защищаем. И это использует ФСБ. Потому им так легко находить в интернете людей. Ну, и не забывайте, что у нас очень большая агентура ФСБ, — подытожил Владимир Жемчугов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как ФСБ вычисляет украинское подполье на оккупированной территории. Один из способов – контроль интернета и связи.