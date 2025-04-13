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Оказывается, её можно хорошо продать. Популярную вещь из СССР выставили за немалую сумму

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
На продажу выставили легендарную вафельницу со времен СССР Новость обновлена 13 апреля 2025, 10:18
На продажу выставили легендарную вафельницу со времен СССР. Фото olx/Коллаж "Телеграфа"

Это отличный подарок для тех, кто хочет почувствовать вкус вафель "как в детстве"

Вещи из СССР до сих пор вызывают интерес — для кого-то это ностальгия, а для других — ценные коллекционные экземпляры. Так, появился интересный лот для ценителей советской техники и ностальгических вещей — на продажу выставили вафельницу "Уралочка" с 90-х годов.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Автор отметил, что товар новый, хранимый в упаковке и комплектуется инструкцией на русском языке.

Этот кухонный раритет – настоящий подарок для коллекционеров или для тех, кто хочет почувствовать вкус домашних вафель "как в детстве".

Устройство имеет металлический корпус со светло-голубыми панелями, характерный советский дизайн, рельефные пластины с узором в виде квадратиков и черные пластиковые ручки.

Подключается вафельница через электрический шнур со старой вилкой. Изготовлен популярный прибор в 1990 году.

Цена за один экземпляр — 2 000 гривен, в то же время продавец обещает еще много интересных вещей в своих объявлениях.

Следует добавить, что это далеко не уникальный случай – подобные вафельницы из СССР обычно стоят от 500 до 2 000 гривен в зависимости от состояния.

Это идеальный вариант для подарка или создания атмосферной кухни с винтажным упором.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине выставили на продажу сапоги советского летчика. Обувь изготовлена из еловой кожи и имеет подкладку из басни и собачьего меха — продают ее по цене смартфона.

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#Аукцион #Продажа #СССР #Вещи из СССР