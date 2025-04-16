Несколько масштабных пожаров и поврежден газопровод: Каменское массированно атаковали дроны фото)
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Пострадавшие будут лечиться амбулаторно
Россия атаковала дронами Днепропетровскую область, работали силы ПВО. В результате атаки есть разрушение в Каменском.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, были сбиты 7 беспилотников, которые агрессор направил на область.
Из-за атаки БпЛА есть разрушение на территории частного предприятия в Каменском. Возникли два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод.
"Пострадали двое мужчин — 39 и 48 лет. Лечиться будут амбулаторно", — говорится в сообщении.
В ГСЧС также показали последствия атаки дронами по Каменскому.
"В результате попадания произошло несколько пожаров и разрушения на территории частного предприятия. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении спасателей.
Также отмечается, что Никополь агрессор терроризировал дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадал частный дом, гараж и хозяйственное сооружение.
По Новопавловской общине Синельниковского района российская армия ударила КАБами.
Напомним, россияне массированно обстреляли Одессу. Горели жилые дома, есть пострадавшие.
Как сообщал "Телеграф", вечером 14 апреля взрыв прогремел в Сумах.