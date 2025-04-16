Несколько масштабных пожаров и поврежден газопровод: Каменское массированно атаковали дроны фото)

Пострадавшие будут лечиться амбулаторно

Россия атаковала дронами Днепропетровскую область, работали силы ПВО. В результате атаки есть разрушение в Каменском.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, были сбиты 7 беспилотников, которые агрессор направил на область.

Из-за атаки БпЛА есть разрушение на территории частного предприятия в Каменском. Возникли два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод.

"Пострадали двое мужчин — 39 и 48 лет. Лечиться будут амбулаторно", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также показали последствия атаки дронами по Каменскому.

"В результате попадания произошло несколько пожаров и разрушения на территории частного предприятия. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении спасателей.

Также отмечается, что Никополь агрессор терроризировал дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадал частный дом, гараж и хозяйственное сооружение.

По Новопавловской общине Синельниковского района российская армия ударила КАБами.

Напомним, россияне массированно обстреляли Одессу. Горели жилые дома, есть пострадавшие.

Как сообщал "Телеграф", вечером 14 апреля взрыв прогремел в Сумах.