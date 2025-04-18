Погода на Пасху удивит: в каких областях будет до +23, а где ожидается дождь

Несмотря на осадки Великий день порадует украинцев теплом

В воскресенье, 20 апреля, когда христиане восточного обряда отмечают Пасху, украинцев ожидает преимущественно солнечная и теплая погода. Впрочем, не обойдется без атмосферных сюрпризов – в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 20 и 21 апреля в Украине будет переменная погода.

На Пасху в большинстве регионов ожидается солнце и тепло, однако в западных регионах пройдут дожди с грозами. Температурный фон соответствует середине весны: ночью +8…+11°C, днем от +19 до +23°C.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и части Черновицкой областей — дожди, иногда с грозами. Днем +19…+22°C, ночью +10…+11°C. Также синоптики предупреждают о возможных кратковременных грозах в Карпатском регионе.

В Центральных областях преимущественно ясно с незначительной облачностью. Температура днем +20…+22°C, ночью +9…+10°C. На севере Украины ожидается облачная погода, днем +21…+23°C, ночью +8…+9°C.

В восточных и южных областях ожидается солнечная и сухая погода. Столбики термометра днем поднимутся до +23°C и ночью опустятся до +9°C. Теплее всего будет на юго-востоке, в частности в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Карта погоды на 20 апреля

На следующий день, 21 апреля, в Украине будет в основном теплая и солнечная погода, однако в некоторых регионах возможны небольшие осадки. Температуры днем будут колебаться от +16°C до +24°C.

Теплее всего будет на юге и востоке (Одесская, Харьковская области — до +23 ° C ... +24 ° C). Ночью температура снизится до +8°C. +12°C. Холоднее всего будет на западе Украины, температура ночью опустится до +8°C… +9°C.

В западных областях возможны дожди, в то время как в центральных, восточных и южных регионах преимущественно солнечно или с небольшой облачностью. В северных областях также возможны небольшие осадки.

Карта погоды на 21 апреля

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода на Пасху в пяти крупнейших городах Украины — в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе. Узнайте, будет ли природа способствовать комфортному празднованию.