Самый старый документ из Киева написан на древнееврейском языке? Что скрывает загадочный пергамент из Кембриджа

Уникальный документ X века, написанный на древнееврейском языке, проливает свет на многокультурное прошлое Киева

Киевское письмо — один из самых таинственных документов, связанных с ранней историей Киева. Считается, что он датируется Х веком и является древнейшим аутентичным письменным свидетельством, созданным на землях Древней Руси.

Это письмо написано на древнееврейском языке. Он также, вероятно, связан с существовавшей в Киеве хазаро-иудейской общиной. Подробнее об этом рассказал архитектор Дмитрий Горбатюк.

Происхождение и сохранение письма

Оригинал Киевского письма хранится в библиотеке Кембриджского университета в Великобритании. Документ попал туда из Египта, где он был найден в коллекции древнееврейских рукописей при синагоге Бензра в Старом Каире. Открыл этот уникальный артефакт американский историк Норман Голб в 1962 году.

Содержание и особенности текста

Письмо написано на пергаменте размером 14 на 22 сантиметра. В нем рассказывается о трагической судьбе еврея, оказавшегося в тюрьме местного правителя. Однако в тексте нет прямых упоминаний о хазарах, их правителях или титулах. Внизу письма находятся загадочные знаки, которые историк Емельян Прицак интерпретировал как тюркские руны, в частности прочитал слово "тудун" — титул наместника в Хазарском каганате. Именно на основе этой интерпретации он выдвинул гипотезу о том, что Киев мог быть основан как хазарская пограничная крепость в IX веке.

Противоречивость гипотезы

Однако эта теория вызывает множество сомнений. Во-первых, точная дата создания письма остается дискуссионной — палеографические методы дают приблизительный диапазон от Х до начала XI века, но архаичность письма усложняет точную датировку. Во-вторых, название города "Киев" в письме частично потеряно из-за пятна на пергаменте, что усложняет его однозначное прочтение.

Кандидат исторических наук Алексей Комар подчеркивает, что ни один из знаков в нижней части письма не подтверждает однозначно наличие хазарской рунической письменности. Попытки расшифровать эти знаки остаются неубедительными, а в тексте нет тюркских слов или упоминаний о хазарах.

Еврейская община в Киеве

Существование еврейского общества в Киеве подтверждается и другими источниками. В "Повести временных лет" упоминаются "еврейские ворота", ведущие в Верхний город. Археологические исследования свидетельствуют, что иудеи занимались ремесленничеством и торговлей, но точное место их обитания до сих пор не установлено. Вероятно, их квартал находился за пределами основного города, возможно, в районе современной обсерватории Киевского университета.

Археология подтверждает проникновение хазарских кочевников в регион Киева в VII-VIII веках, в частности из-за захоронения воинов неподалеку от города. Однако нет доказательств, что Киев был основан как хазарская крепость. К Х веку город уже был столицей Древнерусского государства, а хазарское влияние постепенно уменьшалось.

Несмотря на это, Киевское письмо – уникальный документ, отражающий многокультурное прошлое Киева и существование еврейской общины в средневековом городе. Однако он не доказательство хазарского происхождения Киева. Это скорее свидетельство того, что Киев был важным политическим и торговым центром, где сосуществовали разные народы и культуры.

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