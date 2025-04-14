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Это один из старейших "жителей" Киева: где находится 700-летний Дуб Кристера и чем он особенный

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Дуб Кристера
Дуб Кристера. Фото Коллаж "Телеграфа"

Второе по возрасту дерево столицы пережило немало испытаний, но продолжает поражать своими размерами.

В Киеве, на улице Байды-Вишневецкого, стоит одно из самых старых и величественных деревьев Украины – дуб Вильгельма Кристера. Этот дуб возрастет около 700 лет и является вторым по возрасту в Киеве после дуба Грюневальда.

Точный возраст деревьев можно определить по количеству годичных колец, которые образуются в результате сезонной деятельности камбия — ткани, отвечающей за утолщение стебля деревянных растений. Каждое кольцо соответствует одному году жизни дерева и состоит из двух частей: светлой (ранней древесины) и темной (поздней древесины).

Дуб Кристера — это не только природный памятник, но и живой свидетель истории Киева и Украины. Сегодня его охват составляет более 6 метров, а высота достигает 25 метров.

Истрия и значение

Дуб Кристера назван в честь известного киевского садовода Вильгельма Кристера, чья усадьба располагалась рядом. Вильгельм Кристер был немецким предпринимателем, превратившим Киев в один из самых зеленых городов Европы.

Кристер был известен своими инновационными подходами к садоводству и создал в Киеве настоящий оазис зелени. Его усадьба стала школой для местных любителей, и жители Киева получали знания о садоводстве именно там.

По легенде, под этим дубом часто отдыхал Тарас Шевченко, бывавший в гостях у Кристера. Хотя легенда не подтверждена документально, она свидетельствует о важности места для культурного наследия Киева. В 1997 году дуб получил статус ботанического памятника природы местного значения под названием "Вековой дуб Кристера".

Испытание временем

В 1990-х годах дуб пережил большую опасность, когда возле него располагалась свалка, и огонь от горящего мусора обжег часть ствола. Однако дерево смогло выжить благодаря своей жизненной силе и защитным механизмам. В 2006 году специалисты Киевского эколого-культурного центра провели лечение дуба, а в 2008 году было установлено временное ограждение вокруг него для защиты от вредных действий человека.

Несмотря на то, что большая часть дуба сломалась в 2019 году, специалисты смогли залечить его и провести санитарную чистку кроны. В ноябре 2023 года дуб Кристера пострадал от сильного ветра, оторвавшего большую ветвь.

Сегодня дерево стабильно и продолжает быть символом Киева. Однако его охрана и сохранение имеют большое значение для сохранения природного наследия Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о старейшем памятнике Киева. И он не на Владимирской горке.

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