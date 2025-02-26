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Какое состояние было у Владимира Великого: вас удивит, сколько мог тратить киевский князь

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Владимир Большой
Владимир Большой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Князь выделил десятую часть состояния на возведение роскошного храма, пригласив иностранных мастеров

Владимир Великий, великий князь Киевский, известен своими значительными реформами и достижениями, которые оказали существенное влияние на развитие Киевской Руси. Одним из самых впечатляющих свидетельств его богатства и власти является строительство Десятинной церкви, одного из самых первых каменных храмов Киевской Руси.

Эта церковь не только являлась символом христианизации Руси, но и свидетельствовала об огромных финансовых ресурсах Владимира Великого. Историк Александр Алферов рассказал, что богатства Владимира Великого изменили лицо Киевской Руси.

Строительство Десятинной церкви

Десятинная церковь была построена в течение 989-996 годов на территории Киевского детеныша. Название церкви происходит от того, что Владимир Великий выделил на ее строительство десятую часть своих доходов – десятину. Эта церковь была не только местом молитвы, но и репрезентативным архитектурным шедевром, демонстрировавшим богатство и могущество Киевской Руси. Для ее строительства были приглашены мастера из Греции, украсившие церковь иконами, мозаиками и резными мраморными плитами, благодаря чему она получила название "мраморной церкви".

Расходы Владимира Великого

Расходы на строительство Десятинной церкви свидетельствуют о том, что Владимир Великий имел значительные финансовые ресурсы. По современным меркам, строительство двух самых дорогих зданий Восточной Европы в течение одного года указывает на огромное состояние князя. Эти расходы были возможны благодаря успешным военным кампаниям, расширению территории Киевской Руси и развитию торговли. Владимир Великий присоединил к Киевской Руси земли белых хорватов, дулебов, вятичей, ятвягов и радимичей, что существенно увеличило его владения и доходы.

Финансовая реформа Владимира Великого

Другим свидетельством богатства Владимира Великого была его финансовая реформа. Он распорядился чеканить золотые и серебряные монеты – златники и серебряники. Златник весил 4,2 грамма и равнялся по стоимости византийской номизме и мусульманскому динару. Эта реформа позволила значительно укрепить экономическое положение Киевской Руси и обеспечила Владимиру Великому возможность производить большие затраты на строительство и другие проекты.

Прибыли Владимира Великого были огромными, что позволяло ему производить большие затраты на строительство, военные кампании и развитие торговли. Десятинная церковь остается одним из впечатляющих свидетельств его богатства и власти, демонстрируя уровень развития Киевской Руси под его правлением. Благодаря своим реформам и военным успехам Владимир Великий закрепил свое место в истории как один из самых влиятельных правителей Киевской Руси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Великий имел многочисленные гаремы и крестил Русь не из любви к вере. Что действительно стояло за этим решением – религиозное просветление или холодный политический расчет?

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