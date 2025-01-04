Как выглядит самая старая улица Киева и где ее найти (фото)

Столица умеет удивлять современников

В Киеве насчитываются тысячи разных улиц, но лишь единицы из них могут похвастаться уникальными особенностями, которые выгодно выделяют их на фоне остальных столичных локаций. Здесь ежедневно проходят сотни и даже тысячи людей, однако почти никто из них не догадывается, в чем же заключается неповторимость этих переулков и улочек.

Также мало кто знает о том, какая улица в столице считается самой старой. Вы удивитесь, но ее длина составляет почти 3 километра и она существовала уже в 10 веке.

Самая старая улица столицы

Владимирская улица находится в Шевченковском районе Киева, проходит с северо-востока на юго-запад, от Андреевского спуска и Десятинной улицы до Короленковской улицы. Она пролегает по историческим местностям столицы.

Улица Владимирская, упирающаяся в Софиевскую площадь — это самая древняя улица Киева, которая существовала уже в X-XI веках. К слову, примерно в это же время современная Владимирская считалась основной улицей города.

В те времена улица носила лаконичное название "Мост" и вела от Золотых Ворот до Софии Киевской. Во время нашествия татаро-монголов улица была разрушена.

В 18-19 веках улица вновь застраивается. Улицу формировали частями. Была Андреевская, начиналась от Андреевского спуска к Большой Житомирской. Далее Софийская, что идет от Житомирской к Софийской площади. И наконец, Золотая, что продолжается до Золотых ворот. Остальную часть улицы называли Университетской. В середине 19-го века улица была продолжена в сторону долины реки Лыбидь.

В 1842 году строят Киевский университет, возводят каменные здания, строят дом Старокиевской пожарной части. В конце 19 века на улице появляется газовое, а затем, и электрическое освещение, строят трамвайные пути.

Современный вид и протяженность улица приобрела в 1901 году. В разное время здесь жили писатель-сатирик Ярослав Гашек, поэт Александр Блок, певец и актер Александр Вертинский.

Протяженность современной Владимирской улицы составляет 2,9 км. Станция метро на улице — "Золотые Ворота".

Именно на Владимирской находятся самые известные исторические достопримечательности Киева: Национальный Университет, Софийвский Собор, Оперный театр, Золотые ворота и многие другие.

Сегодня Владимирская улица считается одной из главных туристических улиц Киева и его истинным украшением.

Интересно, что именно она претендует на статус старейшей постоянно населённой улицы мира и старейшей сохранившейся улицы в Европе.

Напомним, в Киеве есть переулок-"призрак", который был разрушен практически до основания, но оставил о себе напоминание в виде каменной арки, которая сохранилась до наших дней.

Этот небольшой "закуток" появился в столице в далеком 1873 году и со временем изменил жизнь большого города.

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