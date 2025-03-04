Киевский князь разрушил иудейское государство на территории Украины: правда и сплетни о Хазарском каганате

Почему князь Святослав пошел на хазар войной

В раннем Средневековье, когда христианство праздновало триумф, а на Ближнем Востоке появился ислам, одна страна в Европе решила пойти совсем другим путем, избрав иудаизм официальной государственной религией. Речь идет о Хазарском каганате, которому положил конец князь Киевской Руси – Святослав Игоревич.

Хазары, прибывшие в VII веке в Понтийские степи, вероятно, были тюрками или конфедерацией разных племен. До этого они исповедовали шаманизм, веря в Тенгри (Владыку Неба), но на новых землях попали под влияние христианства, ислама и иудаизма.

Каганат контролировал огромную территорию площадью более 3 миллионов квадратных километров, охватывающую Надволжские земли, Кавказ, Крым и часть современной Украины. Многие племена платили дань, а Каганат стал важным коммерческим центром на Шелковом пути. Также практиковалась торговля рабами. Интересно, что многие славянские племена радостно входили под протекторат каганата из-за доступа к торговым путям.

Некоторые историки называют этот период Pax Khazarica, подчеркивая многонациональность и многокультурность. Столица – Итиль, размещалась на Волге. Город был полиэтническим, но архитектурно не привлекательным, с преобладанием юрт над каменными постройками. Каган каждую весну отправлялся в многомесячное путешествие по стране, посещая другие территории.

Каганат имел уникальную систему правления: каган отвечал за ритуальную сферу, а каган-бек – за военные и административные дела. Ходили сплетни, что у кагана было 25 жен и 60 наложниц – по количеству покоренных народов, чтобы избежать восстаний. Кстати, жизнь кагана не была сладкой: он часто становился жертвой интриг и мог быть отстранен от власти. По данным Ибн Фадлана, кагана душили шелковым шнуром во время коронации, и он в полусознательном состоянии должен был назвать срок правления.

Несмотря на дружеские отношения с Византией, между VIII и IX веками хазарская знать приняла иудаизм, чтобы сохранить независимость. Важным источником информации остается хазарская корреспонденция, где упоминается король Булан, которому во сне ангел призвал принять иудаизм. Однако такое решение не понравилось православным византийцам, которые видели в этом угрозу своим интересам.

Упадок каганата

В X веке каганат охватила гражданская война из-за принудительного внедрения иудаизма. Византия, заинтересованная в ослаблении хазар, начала искать союзников.

Кульминацией стал поход князя Святослава. Был ли мотивом контроль над торговыми путями или наговор Византии – неизвестно. Около 960 года хазарский бек Иосиф писал, что ведет с русами "упорную войну".

"И вышли хазары против него с каганом, князем своим. И сступились войска сражаться, и произошла битва между ними, и одолел он хазар и город их — столицу Итиль, и город Белую Вежу взял…" — так описывает "Повесть временных лет" (хотя это единственный источник, который упоминает Святослава в этом контексте) разгром Хазарского каганата в 965 году. Столицу Итиль разрушили.

Разгром Хазарского каганата открыл путь для продвижения Киевской Руси, а потомки хазар, по одной из гипотез, поселились на польских, литовских и украинских землях и стали ядром еврейства Восточной Европы.

Кстати, Святослав тоже плохо кончил – печенеги убили его по заказу Византии. Такова она, средневековая политика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле имел в виду князь Святослав Храбрый, говоря "иду на вы". Это одно из самых известных исторических высказываний.