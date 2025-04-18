Найдавніший документ з Києва написаний давньоєврейською мовою? Що приховує загадковий пергамент з Кембриджу

Унікальний документ X століття, написаний давньоєврейською мовою, проливає світло на багатокультурне минуле Києва

Київський лист — один із найтаємничіших документів, пов’язаних із ранньою історією Києва. Вважають, що він датується Х століттям і є найдавнішим автентичним письмовим свідченням, створеним на землях Давньої Русі.

Цей лист написаний давньоєврейською мовою. Він також, ймовірно, пов’язаний із хазаро-іудейською громадою, яка існувала в Києві. Докладніше про це розповів архітектор Дмитро Горбатюк.

Походження та збереження листа

Оригінал Київського листа зберігається в бібліотеці Кембридзького університету у Великій Британії. Документ потрапив туди з Єгипту, де він був знайдений у колекції давньоєврейських рукописів при синагозі Бензра в Старому Каїрі. Відкрив цей унікальний артефакт американський історик Норман Голб у 1962 році.

Зміст і особливості тексту

Лист написаний на пергаменті розміром 14 на 22 сантиметри. У ньому розповідається про трагічну долю єврея, який опинився у в’язниці місцевого правителя. Проте в тексті немає прямих згадок про хазарів, їхніх правителів чи титули. Внизу листа містяться загадкові знаки, які історик Омелян Пріцак інтерпретував як тюркські руни, зокрема прочитав слово "тудун" — титул намісника в Хазарському каганаті. Саме на основі цієї інтерпретації він висунув гіпотезу, що Київ міг бути заснований як хазарська прикордонна фортеця у IX столітті.

Суперечливість гіпотези

Однак ця теорія викликає багато сумнівів. По-перше, точна дата створення листа залишається дискусійною — палеографічні методи дають приблизний діапазон від Х до початку XI століття, але архаїчність письма ускладнює точне датування. По-друге, назва міста "Київ" у листі частково втрачена через пляму на пергаменті, що ускладнює її однозначне прочитання.

Кандидат історичних наук Олексій Комар підкреслює, що жоден зі знаків у нижній частині листа не підтверджує однозначно наявність хазарської рунічної писемності. Спроби розшифрувати ці знаки залишаються непереконливими, а у самому тексті немає тюркських слів чи згадок про хазарів.

Єврейська громада в Києві

Існування єврейської громади в Києві підтверджується й іншими джерелами. У "Повісті минулих літ" згадуються "жидівські ворота", що вели до Верхнього міста. Археологічні дослідження свідчать, що юдеї займалися ремісництвом і торгівлею, але точне місце їхнього проживання досі не встановлено. Імовірно, їхній квартал знаходився поза межами основного міста, можливо в районі сучасної обсерваторії Київського університету.

Археологія підтверджує проникнення хазарських кочівників у регіон Києва в VII–VIII століттях, зокрема через поховання воїнів неподалік від міста. Проте немає доказів, що саме Київ був заснований як хазарська фортеця. До Х століття місто вже було столицею Давньоруської держави, а хазарський вплив поступово зменшувався.

Попри це, Київський лист — унікальний документ, що відображає багатокультурне минуле Києва та існування єврейської громади в середньовічному місті. Однак він не є доказом хазарського походження Києва. Це скоріше свідчення того, що Київ був важливим політичним і торгівельним центром, де співіснували різні народи і культури.

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