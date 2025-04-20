Почти как летом: где ждать жару и гроз после Пасхи

Термометр покажет +25 градусов

Уже на следующей неделе в Украине начнет меняться погода. На смену пасхальному теплу и безоблачности придут дожди и небольшое похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, первые погодные изменения украинцы почувствуют уже с понедельника, 21 апреля.

Какая погода будет после Пасхи

В понедельник, 21 апреля, синоптики на западе страны прогнозируют почти летнее тепло. Днем столбик термометра будет колебаться от +21 до +24 градусов, а ночью от +8 до +12 градусов. В горных регионах будет прохладнее, но осадков не обещают.

Северные области и Киев после Пасхи ожидает до +24 градусов днем и до +9 градусов ночью. В течение дня небо будут периодически затягивать облака, но дождей не обещают. Восточным регионам не повезет с погодой – синоптики прогнозируют ливень с грозой днем. Тем не менее температура воздуха будет почти летняя и составит днем до +22 градусов, а ночью — до +9 градусов.

Погода в Украине 21 апреля

Центральные и южные области также накроют дожди с грозой, кроме Николаевской и Одесской областей. Днем столбик термометра кое-где достигнет +25 градусов, а ночью +11 градусов. Сила ветра в течение суток составит 10-12 м/с.

Напомним, что в конце апреля Украину накроют заморозки со снегом. Уже известно, в каких областях погода испортится больше всего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из регионов Украины внезапно накрыл град.