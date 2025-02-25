Войну поставят на паузу? Кандидат в президенты объяснил, когда в Украине могут пройти выборы

Военное положение в Украине будет действовать до 9 мая, а дальше – все возможно

В конце 2025 года в Украине может состояться ряд выборов – президентских, парламентских и местных. Но для этого нужно, чтобы были приняты некоторые политические решения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко, уже заявивший о намерении идти в политику. Он объяснил "арифметику" выборов.

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По его мнению, президент США Дональд Трамп добьется от властей Украины проведения выборов как условия прекращения войны с Россией.

— Логику, которую я вижу — Трамп уперся. А он умеет достигать своих целей. То есть, он сделает все, чтобы поставить войну на паузу. Я не верю в вечный мир с Россией, но ему сейчас нужна быстрая история успеха. Ему удалось это сделать в Израиле (еще до инаугурации), а Украина следующая, — говорит боевой медик.

По его словам, как только военное положение не будет продлено (оно будет действовать до 9 мая), включаются процедуры мирного времени.

— А если войну поставят на паузу, как многие пишут, на Пасху (в этом году православные и католики празднуют 20 апреля. — Ред.) или на 80-летие победы во Второй мировой войне, то не будет никаких законных оснований продолжать военное положение. Тогда у нас начинаются 90 дней и простая арифметика: выборы президентские приходятся на конец лета, а через три месяца — парламентские и местные, — подытожил Геннадий Друзенко.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Стефанчук ответил Трампу, когда в Украине пройдут выборы.