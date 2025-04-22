Путін зібрався проводити вибори на окупованих територіях: деталі

Росія включає захоплені українські території у свою виборчу систему

Росіяни собі вирішили, що хочуть проводити вибори на окупованих українських територіях. Центральна виборча комісія окупантів має представити нову схему одномандатних виборчих округів.

Про це повідомляють росЗМІ. До кінця травня ЦВК має представити Госдумі нову схему округів. Згідно з нею, на тимчасово окупованих територіях України створять 7 виборчих округів.

Російські ЗМІ повідомляють, що нові округи стосуватимуться якраз регіонів, які в РФ називають Донбасом та Новоросією. Нагадаємо, що Російська Федерація безпідставно вважає "своїми" такі українські території: Автономну Республіку Крим, місто Севастополь, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Організація незаконних виборів на окупованих територіях є порушенням міжнародного права та державного суверенітету України.

Нагадаємо, що окупанти уже проводили "вибори" на Донбасі, у 2023 році. За нові органи у фейкових республіках проголосували нібито 72% виборців. Відбувалось це все під дулами автоматів.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що жителям Донбасу видали продуктові набори за голосування на російських виборах.Українців перевозили до РФ, аби вони взяли участь у виборах до Держдуми та віддали свій голос за путінську партію "Єдина Росія"