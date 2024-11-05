Американская разведка заявила о вмешательстве России в выборы в США (видео)

Первые результаты голосования будут известны в ночь на 6 ноября по киевскому времени

Во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента. Американская разведка зафиксировала вмешательство России в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

Разведывательные группы правительства США заметили, что Россия проводила дополнительные операции влияния. Они были направлены на подрыв общественного доверия к честности выборов в США и разжигание разногласий среди американцев, сообщает Reuters.

"IC (разведывательное сообщество) ожидает, что эта деятельность усилится в день выборов и в ближайшие недели, и что нарративы об иностранном влиянии будут сосредоточены на шатких штатах", — говорится в совместном заявлении ФБР, Офиса директора национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры

В этом заявлении Россия названа "самой активной угрозой". Сама РФ отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США.

"Российские субъекты влияния также изготовили и распространили видео, которое ложно отображало интервью с лицом, утверждавшим о фальсификации выборов в Аризоне, что предполагало создание фальшивых бюллетеней для голосования за границей и изменение списков избирателей в пользу вице-президента Камалы Гаррис", — отмечается в заявлении.

На прошлой неделе по сети активно разлетелось видео, на котором якобы эмигранты с Гаити заявляют, что они накануне выборов ездят по избирательным участкам в разных районах штата Джорджия и оставляют голоса за Гаррис.

Госсекретарь Джорджии опроверг эту запись. Он заявил, что все на видео было сфальсифицировано – в нем участвовали российские актеры-инфлюэнсеры, пишет CNN.

Издание связалось с пользователем соцсети "X" под ником AlphaFox78, который являлся одним из источников вбрасывания этого фейка. Он рассказал, что за размещение видео заплатил австралиец Семен Бойков, более известный в сети по своему нику Aussie Cossack (Австралийский казак).

Семен Бойков

У Бойкова проблемы с законом. В декабре 2022 года в Австралии он напал на 72-летнего пенсионера, выступавшего за Украину. Пострадавший получил травмы головы и попал в больницу. Во избежание тюрьмы Бойков с 2023 года живет на территории российского консульства в Австралии. В том же году президент РФ Владимир Путин дал Бойкову российское гражданство.

Как рассказал пользователь "Х" AlphaFox78, его сотрудничество с Бойковым "началось с мемов и казалось невинным". По его заказу мужчина выкладывал видео и получал по 100 долларов за пост. По данным CNN, Бойков официально работает на российских госСМИ и зарегистрирован в Австралии как агент российского влияния.

Как сообщал "Телеграф", вице-президент США Камала Гаррис, кандидат от Демократической партии накануне выборов имеет небольшое преимущество над своим оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом. Текущее преимущество Гаррис, согласно опросам, составляет примерно 4%.