Notre éléphante: Марин Ле Пен обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции, подробности

Лидер ультраправой партии не верит в поддержку России

Французская политик и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен негативно отреагировала на поддержку со стороны России. Она обвинила МИД страны в провокации и вмешательстве в дела Франции.

Об этом Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала TF1. Она считает, что Кремль, на самом деле, не заинтересован в ее победе.

"Когда делается столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства в дела Франции. Москва не сделала бы подобную публикацию, если бы была заинтересована в моей победе", — заявила Ле Пен в эфире TF1.

Также политик подчеркнула, что она и члены ее партии в ходе предвыборной кампании публично выразили поддержку Украине. При этом четко обозначили ее границы. В частности, Ли Пен против отправки французских военных в Украину в любом формате. Напомним, что партия "Национальное объединение" победила в первом туре выборов в парламент. Второй тур состоится 7 июля.

Это заявлению Марин Ли Пен предшествовал пост в Twitter МИД России, в котором было сказано, что народ Франции якобы хочет отойти от сотрудничества с США и ЕС.

"Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и к отказу от диктата Вашингтона и Брюсселя. Французские чиновники не могут игнорировать такие настроения среди граждан", — написало российское ведомство, добавив фото Марин Ли Пен.

Ранее Марин Ли Пе, несмотря на свою ультраправую позицию, раскритиковала президента РФ Владимира Путина его войну против Украины. В своем аккаунте Twitter она написала, что Россия развязала войну против Европы.

"Вторгнувшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия развязала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, который, возможно, является самым драматичным за последние 20 лет", — сказала она в парламенте.

Хотя еще в 2017 году она лично встречалась с Путиным и уверяла, что он не сможет развязать войну.

"Если вы говорите, что Россия представляет собой военную опасность для других стран Европы, я думаю, что вы ошибаетесь в анализе ситуации", — говорила глава французских крайне правых в интервью CNN в феврале 2017 году.

В этом же интервью она поддержала аннексию Крыма и заявила, что часть жителей полуострова "чувствуют себя русскими". Более того, по ее словам" захвата Крыма не было".

В то же время французского политика называют "другом Путина". Часть ее внешнеполитической программы — "стратегическое сближение НАТО и России после окончания войны". Также она назвала отправку французских военных в Украину "красной чертой", которую ее партия, в случае победы на выборах, не позволит пересечь.

"Подтвердив, что отправка наземных войск не исключена, Эммануэль Макрон сделал еще один шаг к совместной войне. Господин премьер-министр, доведете ли вы до президента республики голос миллионов французов, обеспокоенных этими комментариями?", — сказала она.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Макрон пугает Францию войной. Эксперты рассказали, причем тут Украина.