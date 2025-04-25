Другой Чернобыль: каким был город до строительства АЭС и катастрофы

Чем прославился Чернобыль до строительства атомной электростанции

До того как слово Чернобыль стало символом крупнейшей техногенной катастрофы XX века, этот город на севере Украины был важным культурным центром с многовековой историей. В разное время он находился под властью Великого Княжества Литовского, Польши и Российской империи.

Первое упоминание о Чернобыле датируется 1193 годом – это был один из древнейших городов региона. В XVI–XVII веках Чернобыль был важным административным центром и городом-крепостью.

От поселения к центру хасидизма

Еврейская община Чернобыля начала формироваться в XVII веке. К середине XIX столетия она стала доминирующей частью населения города: по ревизии 1847 года здесь проживало около 3,5 тысяч евреев. К концу века, согласно переписи 1897 года, их число возросло до 5526 человек, что составляло почти 60% всего населения (9351 человек). Общинная книга 1884 года фиксирует еще более внушительную цифру — 6559 евреев, что почти вдвое превышало количество представителей других национальностей.

Особую известность Чернобылю принесла сформировавшаяся здесь в XVIII веке знаменитая хасидская династия, основанная раввином Менахемом Нахумом Тверским — учеником Бааль Шем Това, основоположника хасидского движения. Философский труд Тверского "Me'or Einayim" ("Свет очей") оказал значительное влияние на развитие хасидской мысли и до сих пор почитается в хасидских общинах по всему миру.

Эпоха испытаний и трагедий

История еврейской общины Чернобыля омрачена трагическими событиями. В начале XX века город стал ареной погромов: в 1905 и 1918 годах черносотенцы и петлюровцы устраивали жестокие нападения на евреев. Во время гражданской войны 1919 года Чернобыль находился под контролем банды атамана Струка, которая жестоко преследовала еврейское население, многих заставляя прыгать в реку Припять под угрозой смерти.

Окончательный удар по общине нанесла нацистская оккупация 1941-1944 годов, приведшая к массовому уничтожению евреев Чернобыля. После войны лишь немногие выжившие вернулись в город, но восстановить прежнее значение общины уже не удалось. К 1965 году в городе не осталось действующей синагоги, а религиозные собрания проходили тайно, подвергаясь преследованиям со стороны советских властей.

Чернобыль до атомной эры

Исторически Чернобыль был частновладельческим городом, принадлежавшим графам Ходкевичам до 1896 года, когда был продан государству. Архитектурный облик города на тот момент сохранил замок и ряд исторических зданий, отражавших его многонациональную историю.

До начала строительства Чернобыльской АЭС в 1970 году город представлял собой небольшой провинциальный центр. Несмотря на это, город сохранял характерные черты традиционного местечка с еврейскими кварталами, ремесленными мастерскими и торговыми лавками.

Сегодня Чернобыль — это не только памятник трагедии, но и центр научных исследований, экологического мониторинга и туризма. В городе действует мемориальный комплекс, включающий музей, посвящённый истории аварии и жизни в зоне отчуждения. Мемориал "Тем, кто спас мир" напоминает о героизме ликвидаторов последствий катастрофы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сегодня выглядят города Чернобыль и Припять. До полномасштабной войны город и окрестности, несмотря на радиацию, посещали туристы, в том числе иностранные.