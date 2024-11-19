Как и почему люди селятся в Чернобыльской зоне с начала войны (видео)

Некоторые просто прописываются в зоне ЧАЭС

С начала полномасштабного вторжения России в Украине появилась схема с переселением людей в Чернобыльскую зону отчуждения. Поселенцы через суд получают ежемесячные выплаты от государства.

Расходы бюджета на эти выплаты составляют около 15 млрд грн в год. Об этом в интервью Forbes рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Начиная с 1990-х в Украине была норма: люди, проживавшие в Чернобыльской зоне на момент аварии и семь лет после нее, получали доплату к пенсии. До начала войны получателей таких доплат было около 10 000, а из бюджета на это уходило 51,4 млн. грн. в месяц, рассказала чиновница.

В 2022 году появилась неожиданная практика. Суды начали массово назначать выплату за проживание в зоне радиационного загрязнения людям без статуса потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или ликвидатора аварии.

Как сообщила Марчак, сегодня из-за судебных решений количество украинцев с такими доплатами выросло до почти 135 400.

"Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц, или примерно 15 млрд грн в год. И прогрессия геометрическая", – заявила она.

Чтобы решить проблему с расходованием средств на "схему" в проекте бюджета на 2025 год добавили норму, которая предусматривает такие доплаты только людям, проживавшим в Чернобыльской зоне с 1986 по 1993 год.

Со слов чиновницы, в ходе уголовных производств правоохранители установили, что получатели доплат не всегда переезжают в зону ЧАЭС. Многие специально прописываются в зоне радиационного загрязнения, в непригодных для жизни домах, часто по несколько десятков в одной квартире.

Напомним, офицер радиационной разведки, ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Мирный заявил, что наше представление о радиации, ее влиянии и последствиях сильно отстает от реальности. Это понятно, ведь человечество сознательно познакомилось с явлением радиоактивности, с ядерной энергией, только около столетия назад.