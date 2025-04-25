Судьба переселенцев Чернобыльской катастрофы: какое жилье и где давали пострадавшим

Куда переселяли пострадавших из Зоны отчуждения ЧАЭС

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году тысячи людей остались без крова. Большинство из них переселили в соседние районы Киевской области.

В период с конца августа до начала сентября 1986 года для людей, переселённых из зоны отчуждения Чернобыля, были возведены отдельные жилые микрорайоны в нескольких населённых пунктах Киевской области, например, Трубовщина в Яготинском районе и Аркадиевка в Згуровском районе. А для жителей села Лубянки Полесского района, оказавшегося внутри 30-километровой зоны, построили новое село с тем же названием, но на территории Васильковского района.

Только в 1987 году, во многом благодаря международному давлению и невозможности дальше скрывать масштабы трагедии, советское правительство приняло решение о выплате компенсаций и предоставлении жилья пострадавшим от аварии. Бывшим жителям Припяти начали выплачивать несколько тысяч рублей и предлагать новые квартиры взамен утраченных.

Троещина — новый дом для чернобыльцев

Киевский район Троещина стал одним из основных мест переселения эвакуированных из Припяти. В конце 1980-х на окраине Киева выросли многоэтажные панельные дома, куда переехали около 16 000 бывших жителей города атомщиков. Среди новосёлов оказались и известные лица: бывший директор ЧАЭС Владимир Брюханов и заместитель главного инженера Анатолий Дятлов, отбывший срок наказания за причастность к аварии.

"Чернобыльские" дома на Троещине — типичные представители советской архитектуры того времени: панельные, многоэтажные, без архитектурных изысков, но с базовыми удобствами. Сегодня стоимость квартир в этих домах варьируется в зависимости от состояния и площади, но они остаются относительно доступными по сравнению с центральными районами столицы Украины.

Память о Чернобыльской трагедии увековечена в тематическом парке с мемориальной стелой, расположенном прямо напротив домов, где поселились эвакуированные. Этот памятник напоминает не только о самой катастрофе, но и о судьбах тысяч людей, вынужденных начать жизнь заново.

Славутич — город для атомщиков

Помимо Троещины, для пострадавших от аварии был построен целый новый город — Славутич. Он возник в конце 1980-х как место жительства для работников ЧАЭС и их семей, а также для эвакуированных из Припяти. В отличие от типовой застройки Троещины, Славутич стал уникальным градостроительным проектом позднего советского периода.

Город был спроектирован с учётом современных на тот момент стандартов, с развитой инфраструктурой и комфортным жильём. Каждый квартал Славутича строила одна из бывших советских республик, привнося элементы своей национальной архитектуры, что создало неповторимый облик города.

После 1991 года в Украине квартиры чернобыльцам официально предоставлялись, но государственная программа обеспечения жильём для этой категории граждан фактически "заморожена" с 2012 года — на неё не выделяют бюджетных средств.

Тем не менее согласно законодательству, чернобыльцы первой категории имеют право на внеочередное обеспечение жилой площадью и одноразовую бесплатную передачу занимаемых ими квартир в собственность, а также на скидку на оплату коммунальных услуг. Однако на практике получить жильё по государственной программе очень сложно: многие вынуждены стоять в очереди годами, иногда ожидание затягивается на 10 лет, а то и 20 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли повториться катастрофа на ЧАЭС. На станции тогда взорвался РБМК (реактор большой мощности канальный).