Как выглядит саркофаг Чернобыльской АЭС после удара россиян (эксклюзивный репортаж)

На обломках беспилотника видна надпись "Герань-2" и серийный номер

В ночь на 14 февраля российский дрон попал в укрытие 4-го энергоблока на Чернобыльской АЭС. Саркофаг был поврежден в результате атаки БпЛА с фугасной частью.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте атаки россиян и снял фото- и видеокадры, на которых видно поврежденное укрытие, а также обломки дрона.

На место взрыва прибыли сотрудники ГСЧС, следователи, а также другие службы.

На фото видно поврежденное укрытие после того, как пожар был потушен. Специалисты на кровле осматривают повреждения и, вероятно, оценивают ущерб и возможности восстановления конструкции.

Кроме того, корреспондент заснял обломки корпуса беспилотника с серийным номером. На них также можно заметить надпись "Герань-2".

Напомним, в результате атаки вражеского беспилотника было повреждено защитное укрытие, защищающее окружающую среду от радиационного излучения. Спасатели оперативно потушили пожар на месте попадания.

По предварительным оценкам специалистов, повреждения укрытия существенные. Радиационный фон остается в пределах нормы, по его уровню ведется постоянный мониторинг.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту российской атаки на укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Вместе с соответствующими органами следователи работают на месте происшествия, фиксируя доказательства преступления. По предварительным данным, оккупанты использовали ударный дрон-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед".