Не только Чернобыль: самые крупные катастрофы СССР, о которых умолчала власть (фото)

Подробности о них стали известны только после распада СССР

Не так давно Россия пыталась запугать украинцев, заявляя о попытке подорвать дамбы в Киеве и Каневе. Конечно, это всего лишь попытка запугать украинцев и склонить страну к капитуляции.

Все мы знаем, что подобные техногенные катастрофы были всегда, и самой печально известной остается трагедия на ЧАЭС. Однако она далеко не единственная, и "Телеграф" расскажет о нескольких.

В частности, в 1961 году произошла Куреневская трагедия. 13 марта не выдержала дамба, перекрывавшая Бабий яр и "на свободу" вырвалась 14-метровая стена жидкой пульпы из киевских кирпичных заводов.

В считанные минуты затопило 30 гектаров промышленной и жилой застройки, под слоем быстро затвердевшей глины оказались кладбище, трамвайное депо, детский сад, множество машин. В результате оказались разрушенными городская и психиатрическая больницы, роддом, два завода, стадион "Спартак". Взорвался газораспределительный пункт, автобус, трамвайный вагон. Стихия также снесла 22 частных дома, десятки двухэтажных построек, два общежития.

Официально погибло 145 человек (неофициально — втрое больше). Тела погибших доставали еще месяц, часть из них до сих пор не нашли. Это одна из самых больших техногенных катастроф в СССР, однако партийцы запрещали "сеять панику" и писать о трагедии.

Куреневская трагедия

В 1970 году в Одессе распространилась эпидемия холеры. Первый зараженный обнаружен 3 августа — он умер уже к вечеру.

Уже на следующий день в госпитале для больных уже находились 12 человек, из которых еще двое скончались. Еще 353 человек, которые имели контакт с ними, были изолированы.

Эпидемия распространилась сначала на Николаевскую и Херсонскую области, позже фиксировались случаи были в Крыму, в Запорожской и Черниговской областях. Безусловно, упоминаний о заболевании в газетах было не найти, а точные цифры о погибших отсутствуют до сих пор.

Эпидемия холеры в Одессе

Первый ядерный взрыв под названием "Факел" в Украине произошел 9 июля 1972 возле села Крестище Красноградского района Харьковской области. История трагедии начинается в 1968 году, когда там было обнаружено крупное газовое месторождение, заработали 17 буровых скважин.

В 1971 году газ вырвался наружу и его фонтанирование привело к сильному пожару. Погасить егоне удавалось почти год.

Ученые предложили ликвидировать пожар посредством подземного ядерного взрыва. Однако эксперимент не удался: газовый факел потушили только спустя несколько месяцев, участники эксперимента дали подписку о неразглашении, а рассказали о нем только после распада СССР.

Следующий ядерный взрыв произошел 16 сентября 1979 года в Донецкой области в городе Бунге на шахте "Юнком", на глубине 903 метров между угольными пластами. Цель взрыва – снижение напряжения в рукаве шахты.

В результате взрыва образовалась радиоактивная колба из расплавленной породы. Информацию засекретили, место назвали "Объект Кливаж", замуровали все в бетонный цилиндр и следили, чтобы вода не подходила близко.

Сейчас эта территория оккупирована россиянами с 2014 года. В 2021 году появилась новость о том, что воду на объекте "Кливаж" перестали откачивать, и он полностью затоплен.

Радиация оказывает серьезное влияние на местную питьевую воду и попадает в море, однако степень радиоактивности нельзя определить без замеров. Чем дальше идет война, тем опаснее жизнь в Луганской и Донецкой областях, однако Россия игнорирует эту экологическую проблему.

Объект "Кливаж"

Мощная железнодорожная катастрофа произошла на станции Користовка 6 ноября 1986 года. Тогда столкнулись два пассажирских поезда "Кривой Рог — Киев" и "Киев — Донецк". В результате аварии погибло 44 человека, ранения получили более 100 человека. В СМИ она не упоминалась — информация об аварии просто не вписывалась в празднование годовщины октябрьской революции.

А вечером 31 августа пароход "Адмирал "Нахимов" столкнулся с сухогрузом "Петр Васев". Пароход обесточился, наклонился на правый борт и затонул через 8 минут.

Железнодорожная катастрофа на станции Користовка

В результате аварии погибло 423 человека, большинство из них — из Украины. Первые сообщения о трагедии передали по радио и телевидению СССР лишь 1 сентября, однако о жертвах и пострадавших ничего не сообщалось. Выжившим в катастрофе запретили в телеграммах близким вспоминать о трагедии. Все подробности стали известны позже — гибель "Адмирала Нахимова" считается величайшей катастрофой на Черном море в мирное время.

В конце 1970-х в Каранском карьере Донецкой области, где добывали гравий и щебень, был утерян источник ионизирующего излучения: капсула с цезием-137. Искали их целую неделю, но неудачно. Поскольку строительство нужно было завершить вовремя, о потере замолчали.

В 1980 году в Краматорске построили панельный дом №7 по улице Гвардейцев Кантемировцев, а в стену детской комнаты была вмурована утерянная ампула.

Дальше пошла череда загадочных смертей от лейкоза: в 1981 году умерла 18-летняя девушка, через год – ее 16-летний брат, впоследствии – их мать и еще несколько человек. Эти врачи смерти объясняли плохой наследственностью.

Добился расследования отец — в доме обнаружили высокий уровень радиоактивности, вырезали часть стены и доставили в Киевский институт ядерных исследований. Ампулу нашли, однако в результате радиоактивного облучения погибли 4 детей и 2 взрослых, 17 человек стали инвалидами.

Безусловно, самой известной катастроф времен СССР считается Чернобыльская трагедия 26 апреля 1986 года — тогда взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС и образовалось радиоактивное облако. В результате в Украине стали загрязненными стали 2293 населенных пункта, пострадали более 3 млн человек, 200 тысяч переселены.

Катастрофа нанесла огромный ущерб окружающей среде, миллионы гектаров земель, лесов и водоемов загрязнены радиацией. Вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и зарыты тяжелой техникой сотни мелких населенных пунктов.

Чернобыль

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