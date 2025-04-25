Россияне снова терроризируют Харьков беспилотниками: в городе раздавались взрывы, есть пожары и повреждения

Не менее восьми российских беспилотников атаковали Харьков ночью

Российские оккупанты в ночь на 25 апреля в очередной раз устроили массированную атаку на Харьков, направив на город ударные беспилотники. В результате атаки в городе повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома, есть пожары.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его данным, в городе раздалось по меньшей мере пять взрывов из-за прилетов вражеских ударных БПЛА.

"В результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району горит гражданское предприятие. По состоянию на данный момент было зафиксировано пять ударов по Харькову. Есть предварительная информация о том, что в результате последних прилетов повреждено несколько частных домов", — указал Терехов в нескольких сообщениях.

По данным мониторинговых каналов, со стороны временно контролируемой российским режимом Белгородской области тремя волнами налетели не менее восьми беспилотников россиян. Часть из них сбили силы противовоздушной обороны.

Напомним, что 24 апреля россияне устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Ночью 24 апреля враг запустил крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, также в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС и "священная корова" россиян, самолеты Ту-160. Все это – носители крылатых ракет Х-101/555.

Под ударом оказались многие области нашей страны — россияне били не только дронами, но и крылатыми и баллистическими ракетами. Всего от атаки врага пострадали девять регионов, наибольшее количество ударов пришлось на Харьков, Киев и Павлоград.