Без погибших не обошлось: появились первые фото горящей многоэтажки в Каменском

В городе работает Единая диспетчерская служба для граждан

В Каменском на Днепропетровщине в результате российской атаки беспилотника вспыхнул масштабный пожар в двух квартирах девятиэтажного жилого дома. Известно также о погибшем человеке и нескольких раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетроской ОВА Сергей Лысак. По его словам, благодаря оперативной работе спасателей огонь удалось локализовать и ликвидировать. Однако удар нанес значительный ущерб: повреждения получили 3 многоквартирных дома и 6 автомобилей, которые были припаркованы рядом.

"К сожалению, погиб мужчина. Пострадали четверо. 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых — в тяжелом состоянии", — добавил он.

Мэр Каменского Андрей Белоусов добавил, что с самого начала обстрела на месте работают все соответствующие службы: полиция, спасатели ГСЧС, СБУ, коммунальные и социальные службы, а также психологи, оказывающие эмоциональную поддержку жителям. Проводится оценка повреждений, обеспечивается эвакуация, помощь во временном размещении пострадавших и предоставляются первые необходимые вещи.

Кроме того, чиновник показал больше фотографий с места удара:

Для обращений по возобновлению имущества, консультаций или любой поддержке развернуты пункты приема граждан. Также функционирует Единая диспетчерская служба, куда пострадавшие могут позвонить по следующим номерам:

(067) 000 1546

(073) 700 1546

(050) 154 1546

(0569) 56 0101

В местном паблике также показали снимок дома в Каменском, куда попал российский снаряд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 апреля произошла атака на Киев — враг нанес удары крылатыми ракетами, дронами-камикадзе, а также применил баллистическое оружие. Наш корреспондент Ян Доброносов обнародовал кадры с места событий, на которых видно, что один из жилых домов получил значительные разрушения вследствие вражеского удара.