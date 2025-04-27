О них мечтал каждый мужчина в СССР: уникальные ретро-часы "Электроника 5" продают по смешной цене

Такие устройства в последний раз были выпущены в 2012 году

Часы в СССР были не просто приборами для измерения времени – они стали символами стиля, надежности и технического прогресса. Одним из ярких представителей того периода является модель "Электроника 5-29367 Мелодия", которую недавно выставили на продажу.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Продавец подчеркнул, что в отличие от стандартных версий этот экземпляр имеет не две, а сразу три редких мелодии, а также четкий звуковой сигнал. Все функции работают безупречно.

"Электроника 5" отличается характерным дизайном с большим прямоугольным корпусом, отделанным металлическим покрытием, что придает модели впечатление надежности и прочности.

Кроме будильника и мелодичного сигнала, товар оснащен также секундомером и хронографом, что указано надписями "СТАРТ-СТОП" и "РЕЖИМ". На корпусе находятся несколько кнопок для настройки всех режимов.

Уникальной особенностью часов является функция ручной цифровой настройки хода (ЦНГ), позволяющая скорректировать точность часов — опция, которой не было в иностранных аналогах. Устройства серии "Электроника 5" выпускались на минских заводах с конца 1980-х по 2012 год и сейчас являются ценным объектом для коллекционеров.

Цена лота составляет 1 041 грн, доступна также доставка через OLX по всей Украине.

Такие часы станут не только стильным аксессуаром, но и настоящим символом ушедшей эпохи. Также он может быть уникальным подарком на День рождения любителю ретро-вещей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что легендарные советские электронные часы 1980-х годов Montana продают в Украине по привлекательной цене. В свое время он стал знаковым атрибутом благодаря узнаваемым полифоническим мелодиям и характерному дизайну.