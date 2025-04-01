В Киеве громкий скандал из-за исторического объекта возле СБУ и Софии Киевской: проблемный шлейф застройщика поражает

Общественность и киевские власти пытаются сохранить "дом Грушевского". На апрель назначено два судебных заседания

В Киеве очередные судебные баталии вокруг исторического здания . Общественность вместе с киевскими властями сражается против застройщика за "дом Грушевского", расположенный в нескольких десятках метров от Софийского собора по ул. Владимирской , 21/20.

С балкона этого здания, как гласит киевская городская легенда, в 1918 году Михаил Грушевский мог то ли провозгласить IV Универсал Украинской Центральной Рады, то ли просто выступить с какой-то эпохальной речью.

Владельцы ООО "Курдонер", которые положили глаз на это здание, пытаются через суд лишить его статуса достопримечательности местного значения, чтобы получить возможность построить там еще одного офисного монстра. И, надо признать, набор приемов у этих людей настолько широк, что угроза выглядит вполне реальной. Несмотря на "историчность" здания, осуждение общественности и позицию столичных властей. Ведь те же застройщики уже засветились ранее в уродовании целого ряда исторических домов в Киеве.

"Телеграф" разбирался, кто может стоять за атакой на "дом Грушевского" и чем она может закончиться для киевской громады.

Неужели намеренно уничтожают достопримечательности?

В 2017 году на верхнем этаже здания, которое находится по адресу Музейный переулок, 2а, обрушилась бетонная стена. Этот дом известен тем, что к нему под видом реконструкции застройщик противоправно достроил 8 этажей. Бетонное страшилище пока торчит над другими домами Музейного переулка эдаким (простите) "монументальным факом" всем киевлянам. И хотя суд первой инстанции сначала постановил снести лишние этажи, впоследствии в 2020 году Кассационному хозяйственному суду пришлось закрыть дело из-за хитрого финта застройщика: квартиры в доме уже успели зарегистрировать на физических лиц, что сделало невозможным хозяйственное судопроизводство.

В том же 2017 году произошел пожар в другом здании в центре Киева, по адресу ул. Крещатик, 40/1. Это самое старое здание центральной улицы столицы, известное киевлянам тем, что здесь размещался Центральный гастроном . В 1994 году здание признали памятником архитектуры, оно получило охранный номер 350. После пожара активисты в качестве наиболее вероятной версии его начала выдвинули поджог , полагая, что таким образом застройщики хотели "подтолкнуть" власти к принятию решения о реконструкции. На месте гастронома планировали построить 55-метровый офисный центр, даже выше здания соседнего ЦУМа.

Ну а в 2020 году активисты обнаружили уникальное ноу-хау от застройщиков по адресу ул. Ярославов Вал, 10. Вместо того чтобы заморачиваться с надстройками, владельцы строения решили… копать вглубь . И накопали там целых 5 подземных этажей. Все это делалось под видом укрепления фундамента здания, но в результате такого укрепления стены и потолки дома дали трещины .

Все три упомянутых кейса (на самом деле их больше, об этом ниже) — это не отдельные эпизоды. Все они связаны с одними и теми же фамилиями застройщиков и разработчиков проектов. И в каждом из них фигурирует какое-то знаковое для Киева здание, которое в конце концов было осквернено.

Похоже, все эти кейсы также могут быть яркой иллюстрацией того, что может ожидать другой исторический дом – по ул. Владимирской, 21/20, который сейчас называют "дом Грушевского".

"Дом Грушевского" по адресу ул. Владимирская, 21/20. Несколько лет назад

"Дом Грушевского" по адресу ул. Владимирская, 21/20. Вид по состоянию на март 2025 года

Недвижимость за фоточку

ООО "Курдонер", которое согласно данным YouControl "прописано" по адресу ул. Владимирская, 21/20, получило права на дом еще в 2007 году, при Черновецком.

Актуальные данные о владельцах ООО "Курдонер", которое сейчас судится за "дом Грушевского"

Как свидетельствует ответ КГГА на запрос издания Insider, в 2008 году официально Киевсовет передал этому ООО в аренду земельный участок (8000000000):82:014:0011 под зданием с формулировкой "для реконструкции, строительства, эксплуатации и обслуживания гостинично-офисного комплекса". ООО "Курдонер" также разрешили построить там пристройки и подземно-наземный паркинг.

Скриншот ответа КГГА на запрос издания Insider

На тот момент основным владельцем ООО "Курдонер" был скандально известный в кругах застройщиков бизнесмен Артур Маргулис. Совладелицей компании также была его соратница – другая известная застройщица Надежда Балясная.

Позже (около 2010—2011 годов) Маргулис вышел из числа формальных учредителей ООО "Курдонер", а на его место зашел некий Александр Коваль, который был и является директором в ряде других компаний Маргулиса-Балясной и считался "Фунтом" Маргулиса.

Известно, что на момент получения в собственность здания Маргулис был в тесных отношениях с Леонидом Черновецким. Незадолго до упомянутого решения Киевсовета он приобрел на персональном аукционе Черновецкого фотографию за 75 тыс. грн , а уже через несколько месяцев его компания "праздновала новоселье" в доме с окнами на Софийскую площадь.

Но быстро что-нибудь построить вместо "дома Грушевского" застройщику не удалось. Даже несмотря на то, что Минкульт (министром тогда был скандальный Михаил Кулиняк ) подыграл застройщику и своим приказом признал здание по адресу ул. Владимирская, 21/20 "не подлежащим внесению в Реестр из-за несоответствия критериям, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 №1760".

Дело в том, что тогда же участок под зданием из-за махинаций команды Черновецкого с раздачей земли попал в поле зрения прокуратуры, и в 2012 году на него был наложен арест, как на вещественное доказательство, что, конечно же, повлияло на планы застройщика.

Кроме того, "дом Грушевского" был под ипотекой и даже, как свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, в 2010 году чуть не стал… российским. Дочка "Сбербанка России" выдвинула к ООО "Курдонер" исковое требование о взыскании долга по кредиту в размере 11 млн долларов, но вместо денег хотела получить дом по адресу Владимирская, 21/20. Следует заметить, что буквально в 200 метрах оттуда находится здание СБУ — возможно, именно это вызвало интерес у россиян? Как бы там ни было, позже этот иск как-то заглох.

Впрочем, примерно в то же время начинают появляться первые проектные документы на застройку. Известная общественная деятельница и защитница памятников Елена Терещенко в свое время опубликовала скрины разрешительной документации 2011 и 2014 годов и рендеры того, во что хотели превратить "дом Грушевского".

Разрешительная документация на уничтожение "дома Грушевского". Документы Минкульта за 2011 и 2014 годы. Источник – ФБ Елены Терещенко

Рендеры "реконструкции" дома по Владимирской, 21/20. Источник – ФБ Елены Терещенко

В 2015 году киевские власти ввели мораторий на строительство в буферной зоне Софии Киевской, что в очередной раз повлияло на планы застройщиков. Но через два года, в 2017-м, появился проект перестройки "дома Грушевского", который предусматривал сооружение на его месте 10-этажного офисного центра с паркингом.

Проект офисного монстра с подземным паркингом в буферной зоне Софии Киевской. Источник – ФБ Елены Терещенко

Заказчиком строительства выступило ООО "Курдонер", а разработчиком проекта ООО "Прометей-Сяйво".

Уничтожить не только "дом Грушевского"

ООО "Прометей-Сяйво" — очень интересная компания, которая, похоже, за какой проект ни берется, ему наступает конец. Среди владельцев и руководителей компании с 2008-го по 2023 год были люди с теми же фамилиями, что и у ООО "Курдонер" — Александр Коваль и Татьяна Балясная (дочь совладелицы ООО "Курдонер" Надежды Балясной).

Так, "Прометей-Сяйво" засветилось как основной инициатор уже упомянутой незаконной достройки 8 этажей над домом по адресу пер. Музейный, 2а (первоначальное разрешение было всего на 3 этажа) .

Незаконная надстройка на доме по Музейному переулку, 2а. Вид по состоянию на март 2025 года

Сейчас стараниями застройщика это сооружение выглядит совершенно запущенным. Если первые этажи еще как-то обжитые (там расположились несколько коммерческих фирм), то незаконная надстройка, похоже, отпугивает потенциальных арендаторов своим неопределенным статусом.

Текущее состояние дома в Музейном переулке, 2а

Интересно, что в 12-этажном здании нет лифта. А местные из соседних офисов, с которыми пообщался "Телеграф", по-черному шутят, что "лишние" этажи точно снесут, ведь оттуда "прекрасно простреливается" Кабмин, на который выходит часть окон надстройки. Между зданиями действительно всего около 300 метров.

Другое известное здание, к проекту реконструкции которого было причастно ООО "Прометей-Сяйво", это Центральный гастроном на Крещатике. Тот самый, который в 2017 году "очень вовремя" для застройщика выгорел до основания и вместо реставрации которого, по данным Елены Терещенко , должны были построить что-то двенадцатиэтажное.

Проект от ООО "Прометей-Сяйво" офисного центра вместо сгоревшего здания Центрального гастронома. Источник – ФБ Елены Терещенко

Здание Центрального гастронома на Крещатике сразу после пожара. Фото – 5.ua

Центральный гастроном на Крещатике, март 2025 года

Интересно, что в 2018 году аналогичная судьба постигла и "дом Грушевского" — там тоже очень удобно для застройщика произошел пожар . Именно так, считают активисты, в последнее время слишком часто происходит с историческими зданиями в Киеве. Застройщики намеренно доводят их до критического состояния, чтобы потом заверять, что их реставрация нецелесообразна и лучше их снести, чтобы провести реконструкцию. Реконструкция же, в отличие от реставрации, не предусматривает сохранение исторического контекста здания и может означать все, что угодно, например, сооружение кучи дополнительных этажей.

Пожар в здании по адресу ул. Владимирская, 21/20, 2018 год. Источник – "Украина молодая"

Неудивительно, что уже в следующем после пожара году, как свидетельствуют данные ресурса "Карта реновации", вокруг "дома Грушевского" началась активность. В 2019 году там появились строительные леса, стали замечать рабочих. Это вызвало протесты общественности, и застройщик в очередной раз отступил.

"Дом Грушевского". Вид со двора, март 2025 года

В 2023 году после очередных петиций и активных протестов общественности относительно спасения здания в его защиту выступила даже мэрия. В том же году Департамент охраны культурного наследия КГГА внес дом в Перечень объектов культурного наследия и направил данные Министерству культуры и информационной политики для внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Но ООО "Курдонер" оперативно обжаловало решение Департамента в суде с требованием его отменить и признать здание "не подлежащим занесению в государственный реестр недвижимых памятников в категории местного значения".

Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 8 апреля 2025 года. А 28 апреля должно состояться заседание по другому делу – общественность и прокуратура судятся за отмену противоправного, по их мнению, приказа Минкульта от 2011 года, которым "дом Грушевского" признан не подлежащим внесению в Государственный реестр памятников из-за несоответствия критериям.

Известный защитник исторического наследия Дмитрий Перов, с которым пообщался "Телеграф", считает, что ООО "Курдонер" может иметь все шансы убедить суд в своей позиции.

"К сожалению, есть вероятность, что им удастся. В одном из дел на стороне застройщика выступает Минкульт, который подал свой экспертный вывод относительно потери подлинности, большого количества перестроек этого здания и отсутствия оснований для внесения его в категорию памятников", — считает Дмитрий Перов.

В то же время, по его словам, здание, безусловно, должно иметь охранный статус и единственная строительная активность, которая в отношении него должна быть разрешена, это реставрация.

"Дом сейчас имеет статус только обнаруженной достопримечательности, он включен в перечень памятников города Киева и по статье 30 Закона "Об охране культурного наследия" единственным видом работ, которые там могут проводиться, является реставрация. Это означает, что его нельзя ни коим образом изменять – надстраивать, перестраивать, достраивать к нему какие-либо пристройки и т.д. Застройщик же хочет продолжить реконструкцию – это когда они, условно, сохраняют один кирпич из подвала здания и на этом кирпиче строят 10, 12, 15 этажей. К сожалению, законодательство на сегодняшний день несовершенно, и оно дает возможность для застройщика обходить запрет на новое строительство в исторических ареалах (каковым является и "дом Грушевского", который находится в буферной зоне ансамбля София Киевская. — Ред.)", — говорит Перов.

Что еще известно о бывших и нынешних владельцах "дома Грушевского"

Как уже упоминалось, Артур Маргулис, получивший от Черновецкого в собственность дом Грушевского, в 2010—2011 годах формально вышел из списка учредителей ООО "Курдонер", хотя долго сохранял контроль над компанией.

В последние годы он вообще исчез из информационного поля в Украине (считается, что уехал за границу), а публично светился в СМИ в 2016 году, когда посетил день рождения дочери функционерки "Партии регионов" Ирины Бережной.

К тому же с его фамилией был связан ряд строительных скандалов. В 2011 году СМИ сообщали , что он был инициатором рейдерского захвата здания издательства "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га" на ул. Бассейной и капеллы Ревуцкого. Позже под зданием начали рыть подземные этажи, доведя его до аварийного состояния. В 2013 году охранники фирмы Маргулиса выбросили из собственной квартиры по ул. Нагорной, 4 киевлян с детьми. О Маргулисе СМИ также писали, как о владельце кинотеатра "Орбита".

Что касается коллег Маргулиса из семьи Балясных (напомним, Надежда Балясная сейчас является владелицей ООО "Курдонер", а ее дочь Татьяна — была собственницей фирмы-разработчика проекта перестройки "дома Грушевского" ООО "Прометей-Сяйво", но есть еще третья — Ольга Балясная), то им также приписывают участие в ряде других строительных скандалов.

Это и уже упомянутая скандальная подземная застройка в 2020 году их компанией ООО "Валяр" (владелец Ольга Балясная) без всяких разрешений дома на Ярославовом Валу. В результате подземной самодеятельности историческое здание оказалось в аварийном состоянии, и ныне его часть, как убедился "Телеграф", стоит заброшенной.

Результат "подземной реконструкции" дома по ул. Ярославов Вал, 10

Это и причастность Надежды Балясной к противоправной перестройке квартир по ул. Кропивницкого, 20.

Это и противоправные, по мнению общественных активистов, строительные работы в усадьбе Горбуновой (ул. Аллы Тарасовой, 6 и 6-Б), начатые в 2020 году. Здесь уже были через свои компании ООО "Виала", ООО "Анемон-А" и ООО "Прометей-Сяйво" все три Балясные.

Несмотря на прямую причастность семьи Балясных к ООО "Курдонер", которое судится сегодня за "дом Грушевского", активисты высказывают и другие версии относительно реальных владельцев и заказчиков его перестройки.

Дмитрий Перов в комментарии "Телеграфу" рассказал, что, вероятно, примерно в 2021 году на объект мог зайти новый инвестор, который пока официально не светится. К сожалению, проверить эти данные непросто, из-за недоступности Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

А Елена Терещенко в 2023 году писала, что реальным заказчиком и владельцем здания может быть Вячеслав Супруненко (известный, как бывший зять Леонида Черновецкого, его брат Александр — бывший нардеп от ПР. — Ред.).

"Дом Грушевского", немного истории

Что касается самого дома, за который сегодня идут судебные баталии, то его история ведет начало с 1841 года. Тогда на его месте был пустой участок, который тогдашние киевские власти выделили под жилую усадьбу. Уже в 1843 году там появилось первое деревянное сооружение, которое потом несколько раз перепродавали.

Первое каменное здание там построено в 1869—1870 годах. Архитектором был Афиноген Сопоцинский, а строилось оно по заказу коллежского асессора Григория Лозицкого.

Как пишет историк архитектуры Киева и памятниковед Елена Мокроусова, в 1873 году Лозицкий обратился к более известному архитектору Александру Шиле (автору Городской думы), который спроектировал еще один двухэтажный каменный дом.

В 1878 году усадьбу приобрел киевский ресторатор Афанасий Дьяков. После этого там долгое время работал ресторан и одноименная гостиница "Древняя Русь". Правда, источники говорят, что это была, мягко говоря, не только гостиница, но и "место встречи определенного рода" киевлянок с киевлянами. Зато ресторан славился тем, что в нем подавали 11 видов борща.

По преданию, в 1918 году с балкона этого дома Грушевский провозгласил IV Универсал Украинской Центральной Рады. Хотя никаких доказательств этого события — ни фото, ни упоминаний в письменных источниках — пока нет.

Впрочем, история этого здания, которое так или иначе было свидетелем эпохальных событий в жизни Киева и Украины, его интересная архитектура и расположение в исторической части города – и без того является причиной, чтобы отнестись к нему бережно и сохранить его уникальные особенности.

А значит, "Телеграф" будет внимательно наблюдать, чем закончатся судебные атаки застройщика на этот исторический дом, и информировать о ходе событий своих читателей. Не переключайтесь.