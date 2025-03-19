В Украину экстрадировали скандального застройщика Войцеховского: все о его схемах и "крыше" (видео)

Пирамида просуществовала более десятка лет

Скандальный застройщикк, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу, экстрадирован в Украину. Подозреваемый был задержан на территории Испании, а 18 марта 2025 года в международном пункте пропуска "Краковец-Корчева" Львовской области был выдан украинским правоохранителям.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора и Национальная полиция. По данным "Украинской правды", речь идет об Анатолии Войцеховском.

Как сообщает полиция, фигурант обманул инвесторов 42 новостроек Киева и скрылся за границу. По этим фактам следователи расследовали десятки уголовных производств и дважды задерживали фигуранта.

"В обоих случаях ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Эти залоги он уплатил и сбежал за границу. Полицейские объявили его в международный розыск, приложили все возможные усилия и отыскали в Испании", — говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемій находится в СИЗО, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 миллионов гривен. Теперь ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Детали дела

Начиная с 2004-2005 годов Войцеховский, имея целью осуществление строительства объектов недвижимости на территории города Киева, создал более 60 предприятий. Их основным видом деятельности являлось строительство жилых и нежилых зданий, объединенных в одну группу компаний "Укогруп".

Для справки: Укогруп — столичный застройщик, работающий на рынке с 1998 года. Основными направлениями деятельности компании в самом начале работы значились высотное строительство и развитие нового для того времени направления на рынке недвижимости — строительства и девелопмента многофункциональных комплексов (МФК). Руководитель и учредитель корпорации — Анатолий Войцеховский.

Начиная с 2004 года Войцеховский вместе с приспешниками приобрел доли в капиталах 12 предприятий, позже переоформив их на подставных лиц. С помощью этих компаний он захватил земельные участки под строительство 42 объектов.

В частности, речь идет о таких домах:

ЖК "Восточные ворота", ул. Светлая, 3;

ЖК "Синеозерный" на пересечении пр. Гонгаде и пр. Правды;

ЖК "Жемчужина Троещины", ул. М. Закревского, 42-А;

ЖК "Олимпийский городок" ("Панорамный городок", "Панорамный"), ул. Ракетная, 24;

ЖК "Совские Ставки", ул. Кировоградская, 70;

ЖК "Научный", ул. Петропавловская, 40 и др.

Фирмы, связанные с фигурантом, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации. Значительное количество построек так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько.

"Обманутые инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться по постоянной схеме к коммунальным сетям. Большинство домов так и остались подключенными по временным схемам, а значит, у жителей есть постоянные перебои с электричеством и водоснабжением и платят за это по большим промышленным тарифам. В некоторых многоэтажках вынуждены отапливать жилье дровами", — говорят в полиции.

Как все начиналось

Анатолий Войцеховский

Как пишет Эспресо, ссылаясь на расследование "Украинской правды", которое опиралось на слова одного из сотрудников "Укогруп", первым объектом Анатолия Войцеховского был ЖК "Элегант" — 32-этажный дом на улице Жилянской 118, недалеко от центрального ж/д вокзала.

По его словам, в 2007 году Анатолий Войцеховский приехал на вокзал без денег, но уже в скором времени присмотрел неподалеку участок для строительства и связался с владельцем. Предложив последнему заманчиво высокий процент квадратных метров площади в будущем доме, уговорил его на сделку.

"Как-то он нашел пару тысяч гривен, построил взаймы строительный забор, купил жилетки, каски, и нашел на вокзале 10 бездомных, которым платил в день по 100 гривен, чтобы они просто ходили и убирали территорию", — рассказал сотрудник "Укогруп".

Далее Войцеховский начал уже активно строить новостройки по всему Киеву. Строительства шли без разрешительных документов, а деньги инвесторов в большей степени просто присваивались.

Как отмечают журналисты, главным отличием застроек "от Войцеховского" была значительно ниже рыночной цена на квадратные метры. На пике цен на недвижимость, в жилых комплексах "Укогруп" цена могла быть около $400-500 за кв.м., когда у других застройщиков стоимость метра была минимум в полтора раза выше.

"За реальные деньги одна и та же квартира могла быть перепродана трижды или продавалась несуществующая квартира в несуществующей очереди строительства", — говорится в материале.

Строительная афера размером в шесть "Элита-Центров".

Пирамида просуществовала более десятка лет. Сам этот факт, как пишут журналисты, может вызвать вопросы к правоохранителям. Они напоминают, что после смены власти в Украине в 2014 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына, народного депутата Артема Пшонки.

"Их обвиняют в том, что они прикрывали от правоохранительных органов незаконные стройки "Укогруп", — пишут журналисты.

Стоит обратить внимание, что согласно заявлению бывшего председателя КГГА Павла Рябикина, которое он сделал в интервью на "Лига.Бизнес" , аферу Войцеховского "крышевал" заместитель генерального прокурора".

"Это всем известная фамилия, этот человек лоббировал и защищал их интересы. Сейчас, судя по нынешней ситуации, они, по-видимому, находятся в поиске новой крыши", — говорит Рябикин.

Кроме того, журналисты пишут о теплых отношениях Войцеховского с экс-премьер-министром Николаем Азаровым.

Мэром столицы во время рассвета бизнеса Войцеховского был Леонид Черновецкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчине, которого задержали после убийства украинского активиста Демьяна Ганула в Одессе, сообщили о подозрении.