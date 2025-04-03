В партнерах секретарь Киевсовета или однофамилец? Подозрение застройщику Galera Resort раскрыло интересный момент

Крамаренко является бизнес-партнером некого Владимира Владимировича Бондаренко

Скандальный киевский бизнесмен получил подозрение за строительство комплекса отдыха на Днепре. Как оказалось, его бизнес-партнером является человек с таким же именем, фамилией и отчеством, как у секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, который написал заявление об отстранении его от обязанностей проводить заседание Киевсовета на время досудебного расследования по делу о земельной коррупции.

Ситуацию изучил "Телеграф" и рассказывает о том, какие интересные детали удалось найти. По данным следствия, частный предприниматель без разрешений построил ресторанный комплекс на участке площадью 0,5636 га в прибрежной защитной полосе Галерного залива в Голосеевском районе Киева.

"Для того чтобы получить право пользования на этот земельный участок, подозреваемый подделал документы о существовании гражданско-правовых отношений с другим лицом и обратился в суд с требованием зарегистрировать за ним право собственности на построенный объект недвижимости. Получив положительное решение суда, мужчина внес ресторанный комплекс в уставный капитал созданного им общества, в результате чего легализовал незаконно построенный объект и получил право пользования земельным участком, который находится в собственности территориального общины Киева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в 2024 году прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила снести самочинно построенный гостинично-ресторанный комплекс и разорвать договоры аренды на земельные участки в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.

Важно, прокуратура не называет названия комплекса, а также имени подозреваемого. Однако, согласно фото, прикрепленного к сообщению правоохранителей, очевидно, речь идет о комплексе Galera Resort, расположенном на ул. Набережно-Корчеватской, 35.

Как пишет LIGAnet, в 2015 году ООО "РК Галера" Александра Крамаренко зарегистрировало право собственности на комплекс, на основании чего в 2018 году Киевский городской совет передал компании 0,6 га земли, на которой он расположен.

"В 2024 году Киевский городской совет возобновил первоначальный договор аренды на 15 лет и заключил с предприятием договор аренды на смежный участок", — отмечают журналисты.

Отметим, согласно данным "Опендатабот", Крамаренко является бизнес-партнером некого Владимира Владимировича Бондаренко — полного тезки заместителя городского головы, секретаря Киевсовета.

Вместе они владеют ООО "Б.В.К.", которой принадлежит бизнес-центр в Протасовом овраге (Нововокзальная, 2).

Кроме того, анализируя данные из открытых реестров, удалось установить, что Владимир Бондаренко является директором, учредителем или участником целого ряда фирм. Например, ООО "Ликра". В этом бизнесе его партнером является Марина Крамаренко.

А еще есть ООО "БЛИК-ПЛЮС", ООО "БРИЗ ГРУПП", ООО "ОАЗИС ГРУПП" и т.д. Анализируя данные об "ОАЗИС ГРУПП", а также ООО "Ликра", можно заметить, что они зарегистрированы на одной улице в Киеве — Максима Рыльского.

После этого стало очевидным, что Александр Крамаренко, Марина Крамаренко и Владимир Бонадеркно являются соседями.

Что еще известно о Крамаренко

Александр Крамаренко в публичном пространстве еще известен как советник бывшего главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко. В этом качестве, как пишет Судебный репортер, ссылаясь на решение суда, владелец "РК Галера" фигурирует по делу, расследованием которого занималось НАБУ.

По данным журналистов, во время обысков в его доме детективы Бюро нашли 993 тысяч 700 долларов и 30 тысяч евро, что могли быть неправомерной выгодой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской городской государственной администрации уволили ряд должностных лиц, фигурирующих в земельном коррупционном деле.