Здесь был овраг, в котором собирались бездомные, а теперь "поселились" посольства: где в Киеве эта улица (фото)

Эта улица в Киеве прошла невероятный путь трансформации за последние полтора столетия

В самом сердце Старого Киева, где когда-то простирался печально известный Афанасьевский яр, сегодня расположена одна из самых интересных улиц города — Ивана Франко. Ее история — это настоящее путешествие во времени, полное драматических событий, легенд и ярких имен.

Это место имело неоднозначную славу: здесь собирались те, кого не хотели видеть на Крещатике — деклассированные элементы, бездомные, мелкие воры. Именно с этого оврага началась история современной улицы Ивана Франко, которая сегодня поражает не только архитектурой, но и богатством человеческих судеб.

От опасного оврага к престижному адресу

До середины XIX века территория за Ярославовым Валом представляла собой неприветливый овраг с недоброй славой. Эта местность была убежищем для деклассированных элементов, бездомных и воров, вытесняемых из активно развивавшихся центральных районов города. Приобрести здесь участок на крутом склоне решались только самые отчаянные.

Однако со временем городские власти начали масштабные работы по засыпке оврага и планомерной застройке территории. Так постепенно появилась Афанасьевская улица, которая впоследствии стала Нестеровской — вероятно, в честь летописца Нестора или известного летчика Петра Нестерова. Современное название улица получила в 1926 году к 10-й годовщине со дня смерти Ивана Франко, хотя сам писатель жил не здесь, а в соседнем переулке.

Архитектурные жемчужины и научные открытия

Особую ценность улицы составляют уникальные образцы киевской архитектуры конца XIX – начала XX века. Исключительного внимания заслуживает усадьба Кащенко. Здесь Анна Кащенко, сестра выдающегося ученого Николая Кащенко, создала настоящую научно-светскую ячейку. Именно в этой усадьбе впервые в Киеве появились акклиматизированные сады, а в доме с уникальной стеклянной крышей проводили лечение травами всех желающих.

Рядом размещался дом врача Ивана Сикорского, чей сын, Игорь Сикорский, впоследствии стал всемирно известным авиаконструктором. Символично, что именно во дворе этой усадьбы юный Сикорский проводил испытания своих первых моделей вертолетов, закладывая основы будущей революции в авиастроении.

Медовая история и архитектурный модерн

Еще один интересный адрес – дом пасечника Василия Ващенко. Здесь изобретали новые конструкции ульев, а сам Ващенко оставил заметный след в мировом пчеловодстве. Архитектор Николай Яскевич создал для него дом в сдержанном классическом стиле, хотя обычно предпочитал модерн с мифическими существами на фасадах.

Известные жители: от ученых до писателей

Улица Ивана Франко была местом, где жили и работали выдающиеся личности. Здесь жили:

Композитор Богумил Воячек (дом №18) – жил в этом доме в 1904–1913 годах. Он писал музыку к театральным спектаклям, а также создавал собственные произведения.

Ученый Отто Шмидт (дом №26) провел здесь свои юные годы. Он стал известным математиком, геофизиком, астрономом и альпинистом.

Академик Владимир Иконников (дом №31) – историк, исследователь истории Украины.

Инженер Николай Белелюбский и писатель Константин Паустовский (дом №33) – Белелюбский был известным мостостроителем, а Паустовский – писателем, автором многих рассказов и повестей. В 1918-1919 годах Паустовский жил в этом доме. Сейчас находится Посольство Австрийской Республики в Украине.

Также, на территории современной усадьбы №19 в 1880-1882 годах размещалась рисовальная школа Николая Мурашко, где учились известные украинские художники.

Современность и наследие

Сегодня улица Ивана Франко – это важная часть культурного наследия Киева. Здесь расположены посольства разных стран, офисы компаний, магазины и рестораны. Но главное – это атмосфера истории, которая ощущается в каждом уголке этой улицы.

Улица Ивана Франко — это не просто адрес на карте, а настоящий музей под открытым небом. Здесь каждый дом имеет свою неповторимую историю, а каждый житель оставил след в книге Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал об улице, которая была "сердцем" культуры и искусства старого Киева. Она находится между Крещатиком и Золотоворотской.