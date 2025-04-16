Обман зрения или гениальная инженерия: почему вам стоит увидеть уникальный дом в центре Киева (фото)

Дом на улице Трехсвятительской в Киеве удивляет своей архитектурной хитростью

В Киеве на улице Трехсвятительской, 11, находится одно из самых интересных и загадочных зданий столицы — так называемый "дом-обманка". С первого взгляда это сооружение выглядит как обычный трехэтажный дом, но стоит переступить порог — и перед вами открывается настоящая архитектурная тайна: на самом деле внутри он имеет пять этажей!

Дело в рельефе Киева – город расположен на многочисленных холмах и склонах, что создает уникальные условия для строительства. Дом-обманка возведен на склоне, поэтому его выходящий на улицу фасад кажется ниже, чем задняя часть, выходящая во двор. Именно благодаря этому природному перепаду высот здание имеет дополнительные этажи, которые с улицы просто не видны.

История и архитектура

В 1910 году этот сложный участок с обрывом приобрел Гавриил Позняков — коммерсант и домовладелец, который планировал построить здесь доходный дом или что-то вроде гостиницы. Место было достаточно не удобным для строительства, поскольку располагалось у обрыва, поэтому земля досталась ему очень дешево.

Позняков поручил инженеру Вадиму Катериничу разработать проект, и уже к 1912 году дом был возведен. Благодаря нестандартным архитектурным решениям, он быстро начал приносить прибыль. Со стороны улицы здание кажется типичным трехэтажным, характерным для начала XX века, но если зайти внутрь и пройти во внутренний дворик, то открывается неожиданный вид: дом имеет пять этажей. Это объясняется тем, что со стороны двора здание выглядит значительно больше из-за перепада высот, обусловленного рельефом местности.

Внутреннее пространство и загадочная лестница

Внутри дома вас встретит не только обычная лестница, а настоящая "лабиринтная" система переходов — она ведет как вверх, так и вниз, создавая ощущение загадочности и даже слегка запутывает. Этот эффект усиливает впечатление, что здание вроде бы "играет" с пространством и вашим восприятием.

Этот дом – настоящее сокровище для любителей мистических историй, архитектурных загадок и необычных мест. Он идеально подходит для тех, кто хочет почувствовать дух старого Киева, погрузиться в его историю и полюбоваться уникальным сочетанием природы и архитектуры.

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