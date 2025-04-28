В это сложно поверить: что было на месте культового парка Шевченко в Киеве

Почти два столетия истории, политические запреты и культурное возрождение – такой путь прошел центральный парк Киева

Парк имени Тараса Шевченко — знаковое пространство в центре Киева, прошедшее удивительный путь трансформации от обычного пустыря в одно из самых любимых мест отдыха киевлян. Расположенный напротив Красного корпуса Киевского университета, он не только стал "легкими" столицы, но и важным культурным и историческим центром, где чествуется память великого украинского поэта.

Сначала это место называли Университетским сквером, ведь оно являлось частью университетского комплекса. А немногим более полутора веков назад на месте современного парка был обычный пустырь, где паслись коровы.

Как возник парк

В 1876 году Киев посетил император Бразилии Педро II, высоко оценивший идею сохранения этой территории как открытого пространства перед университетом. Именно благодаря его визиту власти города решили не застраивать этот участок, а превратить его в парк. Официальное озеленение и обустройство парка началось в конце XIX века: высадили деревья, установили ограждение, запустили фонтаны и даже открыли один из первых в Киеве общественных туалетов, сохранившихся до наших дней.

Памятник Шевченко: длинный путь к установке

Идея установить памятник Тарасу Шевченко возникла еще в начале XX столетия. Первый замысел разместить его на площади перед Михайловским собором датируется 1911 годом – к 50-летию со дня смерти поэта. Однако из-за политических сложностей и споров памятник так и не появился там, а на этой локации установили монумент княгини Ольге.

Только в 1939 году, к 125-летию со дня рождения Кобзаря, памятник Тарасу Шевченко открыли в парке, где раньше стоял монумент императору Николаю I. Автором стал известный скульптор Матвей Манизер, ранее создавший памятник Шевченко в Харькове.

Почему 22 мая считали опасной датой

22 мая – это день похорон Тараса Шевченко в Каневе. В советское время эта дата была под запретом, ведь украинские патриоты собирались у памятника в парке, чтобы почтить память поэта: возлагали цветы, пели песни, читали его стихи. Хотя такие собрания не были официально разрешены, они регулярно проходили, особенно вечером. Поэтому власти считали 22 мая потенциально опасным днем, а студентам даже угрожали отчисления за посещение парка в этот день. Этот запрет продолжался до середины 1980-х годов.

Парк Шевченко сегодня

Сегодня парк имени Тараса Шевченко – это излюбленное место отдыха жителей Киева. Здесь можно увидеть современные кафе, оригинальные скамеечки, фонтаны и детские площадки. Парк по праву считают "легкими" столицы, ведь он дарит уют и свежесть в самом центре города. Это не просто зеленая зона, это живой свидетель истории Киева, прошедший путь от простого пустыря до культурного центра, где память о великом поэте живет в каждом уголке.

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