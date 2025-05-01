Ани Лорак обновила украинский паспорт? В МИД поставили точку в скандале

В последние несколько дней эта история продолжает набирать обороты

Недавно по сети прокатилась информация, что украинская певица Ани Лорак, которая продолжает свою деятельностью в России после полномасштабного вторжения, якобы обновила свой украинский паспорт. Однако у многих закрались сомнения, является ли эта информация действительно правдой или это очередной российский фейк.

"Телеграф" обратился с соответствующим запросом в Министерство иностранных дел Украины для опровержения или подтверждения информации о документе певицы. Мы также поинтересовались, могут граждане Украины, выехавшие в Россию и оправдывающие агрессию против Украины, и против которых применены персональные санкции СНБО Украины, в частности, певицы Ани Лорак (Каролина Куек), Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, а также телеведущие Снежана Егорова и Оксана Марченко и т.п., обновить свой паспорт или получить ID-карты и обращался ли кто-нибудь из этих лиц в дипведомство.

В Министерстве ответили, что паспорт гражданина Украины в виде ID карты является внутренним документом и выдается исключительно органами Государственной миграционной службы Украины. Заграничные дипломатические учреждения Украины (посольства или консульства) не осуществляют полномочия по оформлению или обмену паспортов гражданина Украины образца 1994 года или паспортов гражданина Украины в виде ID-карты.

В случае пребывания за границей и наличия правовых оснований граждане Украины могут обратиться за этой услугой в один из Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис". Есть также ряд оснований для отказа в оформлении или выдаче паспорта для выезда за границу:

лицо не является гражданином Украины;

о выдаче паспорта для выезда за границу обратилось лицо, которое не достигло 16-летнего возраста;

лицо уже получило два паспорта для выезда за границу, которые действительны на день обращения;

и так далее.

Отмечается, что по данным Ведомственной информационной системы (ВИС) факты оформления ПГУВГ (паспорт для выезда за границу) в ЗГУ на имя указанных в обращении лиц, не зафиксированы. Таким образом, Лорак не обновляла свой украинский паспорт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Ани Лорак вышла замуж на африканского шамана. Он сделал предложение артистке в ее день рождения — осенью 2024 года. Они устроили тайную свадьбу на Мальдивах.