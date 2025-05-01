Ані Лорак оновила український паспорт? У МЗС поставили крапку у скандалі

В останні кілька днів ця історія продовжує набирати обертів

Нещодавно мережею прокотилася інформація, що українська співачка Ані Лорак, яка продовжує свою діяльність у Росії після повномасштабного вторгнення, нібито оновила свій український паспорт. Однак у багатьох закралися сумніви, чи ця інформація є дійсно правдою, чи це черговий російський фейк.

"Телеграф" звернувся з відповідним запитом до Міністерства закордонних справ України для спростування чи підтвердження інформації про документ співачки. Ми також поцікавилися, чи можуть громадяни України, які виїхали до Росії та виправдовують агресію проти України, і проти яких застосовані персональні санкції РНБО України, зокрема, співачки Ані Лорак (Кароліна Куєк), Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Ганна Седокова, а також телеведучі Сніжана Єгорова, а також телеведучі Сніжана Єгорова. отримати ID-картки й чи звертався хтось із цих осіб до дипвідомства.

У Міністерстві відповіли, що паспорт громадянина України у вигляді ID картки є внутрішнім документом та видається виключно органами Державної міграційної служби України. Закордонні дипломатичні установи України (посольства чи консульства) не здійснюють повноваження щодо оформлення чи обміну паспортів громадянина України зразка 1994 року або паспортів громадянина України у вигляді ID-картки.

У разі перебування за кордоном та наявності правових підстав громадяни України можуть звернутися за цією послугою до одного із Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Є також низка підстав для відмови в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон:

особа не є громадянином України;

про видачу паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку;

особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, дійсні на день звернення;

і таке інше.

Зазначається, що за даними Відомчої інформаційної системи (ВІС) факти оформлення ПГУВК (паспорт для виїзду за кордон) до ЗДВ на ім’я зазначених у зверненні осіб не зафіксовано. Таким чином Лорак не оновлювала свій український паспорт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ані Лорак вийшла заміж на африканського шамана. Він зробив пропозицію артистці у її день народження – восени 2024 року. Вони влаштували таємне весілля на Мальдівах.