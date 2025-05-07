"Какие времена, такие и коты". Известную скульптуру в Сумах одели в пиксель, почему местные не в восторге (фото и видео)

Его переодевают каждые два-три года

Известный сумской кот из детского парка "Сказка" получил военную форму и позывной "Нескорений". Скульптуру переодели в защитный цвет, однако это понравилось не всем.

Как рассказывает "Суспільне Суми", сшило новую одежду коту ООО "Схід". Оно одевает кота уже не впервые.

"Мы взяли основной цвет ВСУ — это пиксель — на рукава. Дальше у него манишка. Дальше мы пончо одеваем — цвет "койот", на котором герб Украины, авторское исполнение", — рассказал директор предприятия Валерий Кандыбей.

В этом году у кота юбилей

Кот в сумском детском парке "Сказка" стоит с момента его открытия в 1985 году. В этом году у кота юбилей – 40 лет. Одежду ему меняют раз в два-три года. Олег Левченко, директор коммунального предприятия "Сумыкоммунинвест", на балансе которого находится парк "Сказка", рассказал, что стоимость военной одежды для скульптуры составила 15 тысяч гривен. Деньги предоставили местные предприниматели.

Как жители города отреагировали на "мобилизацию" кота

Жители Сум неоднозначно восприняли военную одежду на скульптуре в детском парке. Некоторые комментаторы указывают на то, что дети в Сумах, расположенных примерно в 30 км от границы с РФ, и без того живут в реалиях войны. Парк создан для их развлечения и отдыха, а не для того, чтобы напоминать о войне. Однако другие напоминают, что кот изначально был "военным" — мушкетером.

"Уже и кота мобилизовали", "Ну такое… Все-таки это детский парк… 50/50 по ощущениям", "Честно, я как-то хз как реагировать… Вроде как и повестка дня, но это же детский парк. Дети и так во всем этом варятся", "Это детский парк для отдыха и детских развлечений. Как-то нецелесообразно", "А ничего, что он буквально всегда был мушкетером? Ну типа военным", — пишут сумчане в комментариях.

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